Diretta Bologna Empoli Primavera/ Streaming video tv: obiettivi ben diversi

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA: I TOSCANI PENSANO IN GRANDE!

Bologna Empoli Primavera, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 8 maggio 2021, è una partita valida per la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Per presentare la diretta di Bologna Empoli Primavera, annotiamo innanzitutto che i padroni di casa rossoblù sono reduci da una pesante sconfitta per 4-1 sul campo dell’Atalanta nella scorsa giornata, mentre gli ospiti toscani hanno giocato mercoledì un recupero sul campo della Juventus, che ha portato un buon pareggio per 1-1 all’Empoli Primavera.

Al di là di questi risultati, è comunque la classifica a dire che il campionato dell’Empoli è sicuramente finora ben più positivo rispetto a quello dei pari età del Bologna: 31 punti per i toscani che possono pensare in grande, appena 22 invece per i rossoblù felsinei, dunque il Bologna Primavera deve ancora lottare duramente per conquistare la permanenza nel massimo campionato. Obiettivi molto diversi ma altrettanto importanti: che cosa potrà succedere in Bologna Empoli Primavera?

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Empoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia, il punto di riferimento per tutto il campionato Primavera 1: per la precisione, questa partita sarà visibile sul canale SI SoloCalcio, oltre che in diretta streaming video, la quale sarà disponibile tramite l’app di Sportitalia oppure all’indirizzo Internet www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni di Bologna Empoli Primavera. Per i padroni di casa del Bologna prendiamo a riferimento un modulo 4-4-2 con Molla in porta; difesa a quattro formata da Arnofoli, Milani, Khailoti e Montebugnoli; un quartetto anche a centrocampo, in questo caso con Rabbi, Farinelli, Grieco e Rocchi da destra a sinistra; infine i due attaccanti, che dovrebbero essere Pagliuca e Vergani. Nell’Empoli invece, che collochiamo con il modulo 4-3-1-2, davanti al portiere Hvalic potrebbero agire Donati, Siniega, Pezzola e Rizza nella difesa a quattro, poi a centrocampo il terzetto formato da Degli Innocenti, Asllani e Fazzini, infine in attacco il trequartista Baldanzi alle spalle delle due punte Ekong e Bozhanaj.

