Diretta Bologna Feralpisalò/ Streaming video tv, Mihajlovic alza il tiro (amichevole)

DIRETTA BOLOGNA FERALPISALÒ : TEST IMPORTANTE PER MIHAJLOVIC

Bologna Feralpisalò è in diretta da Pinzolo, sabato 24 luglio: orario ancora da confermare (dovrebbe essere alle 16:30) per un’amichevole che chiuderà il ritiro dei felsinei, che torneranno poi a casa per la seconda parte della preparazione estiva. Bologna che arriva dai sei gol rifilati alla Bagnolese, e che ora alza il tiro: se la prima amichevole era stata una sgambata e poco più, quella contro la Feralpisalò è molto più seria perché i Leoni del Garda sono una squadra che ormai da qualche anno compete in Serie C ad alti livelli, come dimostra anche il campionato scorso che è stato positivo.

Il Bologna per il momento non ha cambiato tantissimo (a cominciare dall’allenatore, che pure ha ricevuto qualche offerta) rispetto alla passata stagione, in cui si è salvato agevolmente; ora vorrà fare un salto di qualità provando a tornare verso la parte sinistra della classifica, anche se chiaramente non sarà facile perché la concorrenza rimane folta. Aspettando quindi che la diretta di Bologna Feralpisalò prenda il via, proviamo a valutare insieme quali potrebbero essere le scelte da parte di Sinisa Mihajlovic per questa amichevole, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA BOLOGNA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Feralpisalò, a meno di variazioni di palinsesto, non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione: non sarà possibile seguire questa amichevole nemmeno con una diretta streaming video, quindi per avere le informazioni utili sul match potrete eventualmente consultare gli account ufficiali che sono messi a disposizione sui social network, come sempre consigliamo le pagine Facebook e Twitter delle due società e in questo caso anche quella bresciana può rappresentare un interessante punto di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FERALPISALÒ

In Bologna Feralpisalò Mihajlovic potrebbe nuovamente puntare sul 4-3-3, anche se sappiamo che una variazione sul tema importante rimane il 4-2-3-1. In porta uno tra Bardi e Sarr, con due terzini che potrebbero essere stavolta Ibrahima Mbaye e Ann, con De Silvestri che potrebbe anche essere dirottato a sinistra. Poi, spazio al centro della difesa per Soumaoro e Bonifazi, con Binks e Denswil che ne rappresentano le alternative; al centro del campo la regia potrebbe essere affidata a uno tra Vignato e Schouten, da tenere d’occhio comunque anche Baldursson e Urbanski; davanti, Orsolini e Nicola Sansone si giocano la maglia con il giovane Mattia Pagliuca che ha fatto molto bene con la Primavera rossoblu, attenzione anche a Cangiano che potrebbe avere il posto da laterale mentre Van Hooidonk e Santander sono in competizione, e faranno staffetta nel corso della partita, per il ruolo di centravanti.



