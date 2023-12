Diretta/ Bologna Fiorentina Primavera streaming video tv: quarta vittoria per i felsinei? (23 dicembre 2023)

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA, VIOLA IN TRASFERTA

La diretta Bologna Fiorentina Primavera, in programma sabato 23 dicembre alle ore 13:00, racconta della 15esima giornata del massimo campionato giovanile. I felsinei sono reduci da un filotto di tre vittorie consecutive maturate contro Monza, Lazio e Juventus. Successi importanti che hanno dato una grossa spinta al Bologna che ora si trova al quattordicesimo posto con 14 punti in 14 partite.

La Fiorentina invece si è fermata nell’ultimo turno di campionato perdendo in casa con il Lecce 2-0. Questo ko ha interrotto la striscia di due successi di fila che i Viola erano riusciti a mettere a referto con Genoa e Sampdoria, le due liguri. Preoccupa e non poco il penultimo posto occupato dalla Fiorentina, da anni una squadra molto forte in ambito Primavera mentre ora si ritrova ad una posizione dal baratro.

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA, STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Fiorentina Primavera non sarà disponibile: questa partita infatti non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, ma bisogna ricordare che la casa del campionato Primavera 1 è Sportitalia che di fatto fornisce tutte le gare del torneo Under 19.

In questo caso la visione sarà soltanto in diretta streaming video, con tre opzioni: innanzitutto si potrà visitare il sito dell’emittente, sportitalia.com, poi in alternativa rivolgersi al canale Sportitalia SoloCalcio, presente appunto soltanto nella versione in streaming, e infine attivare l’applicazione Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Bologna Fiorentina Primavera vede la squadra di casa scendere in campo col 4-4-1-1. In porta Pessina, difesa a quattro con De Luca, Amey, Diop e Baroncioni. In mediana Hodzic-Menegazzo mentre ai lati Rosetti e Byar. Ebone unica punta alle spalle di Cesari.

I viola rispondono col 3-4-3. Tra i pali Tognetti, terzetto arretrato composto da Elia, Comuzzo e Biagetti. Gli esterni saranno Vigiani a destra e Fortini a sinistra con Vitolo e Ievoli a centrocampo. In attacco tridente importante con Rubino e Mendoza che supporteranno ai lati il centravanti Caprini.

Le quote per le scommesse di Bologna Fiorentina Primavera vedono favorita la squadra di casa a 2.55. Secondo bet365, il segno X è dato a 2.95 mentre il 2 fisso a 2.65.

Secondo i bookmakers, questa sfida è destinata a finire Under 2.5 dato che la quota è di 1,63 contro 2.05 dell’Over. Gol e No Gol stanno rispettivamente a 1.72 e 1.87.











