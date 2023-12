DIRETTA/ Fiorentina Lecce Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (16 dicembre 2023)

DIRETTA FIORENTINA LECCE PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo arrivati al via della diretta di Fiorentina Lecce Primavera. Ecco la riedizione della finale passata: il Lecce aveva vinto un incredibile scudetto, il terzo della sua storia, grazie al gol di Emin Hasic arrivato incredibilmente nel secondo minuto di recupero del secondo tempo supplementare, evitando così di arrivare ai calci di rigore. Eravamo su campo neutro, al Mapei Stadium di Reggio Emilia; guardando invece le due partite disputate in stagione, quella di Firenze era stata vinta dalla Fiorentina che si era imposta per 2-0 con due calci piazzati, rigore di Ciro Capasso e punizione di Lorenzo Amatucci.

Per trovare invece l’ultima vittoria che il Lecce Primavera ha colto in trasferta bisogna tornare al campionato precedente, per la precisione a metà aprile: nella 28^ giornata i salentini avevano espugnato il Gino Bozzi con i gol di Dario Daka, Rares Burnete e Medon Berisha, la Fiorentina aveva temporaneamente pareggiato con un rigore di Giovanni Corradini. Adesso possiamo metterci comodi e stare a vedere quello che ci dirà il campo, perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta di Fiorentina Lecce Primavera può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FIORENTINA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Lecce Primavera sarà trasmessa su Sportitalia, il canale principale che questa emittente mette a disposizione al numero 60 del digitale terrestre; la casa del campionato Primavera fornisce poi due soluzioni per assistere alla partita con il servizio di diretta streaming video. La prima è rappresentata dal sito www.sportitalia.com che è liberamente consultabile, mentre per la seconda alternativa in mobilità dovrete installare l’app Sportitalia e installarla su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Fiorentina Lecce Primavera in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 11.00 presso il Viola Park di Bagno a Ripoli sarà una sfida valida per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Sta lanciando importanti segnali di ripresa la Fiorentina dopo un avvio di stagione molto complicato. Alla vittoria in Coppa Italia contro il Genoa i Viola hanno dato seguito con un secondo importante successo, 1-4 in casa della Sampdoria che ha portato i toscani a +7 sul Frosinone ultimo.

Ha vissuto un avvio di stagione difficoltoso anche il Lecce che a sua volta sta comunque migliorando sensibilmente il suo rendimento. Salentini tornati alla vittoria in campionato nell’ultimo turno disputato, riuscendo a piegare con un secco 2-0 l’Empoli. La Fiorentina torna a ospitare il Lecce nel campionato Primavera dopo il 2-0 a proprio favore nell’ultimo precedente disputato il 13 maggio scorso, coi salentini che riuscirono però poi nei play off a conquistare lo Scudetto battendo proprio i Viola nella finalissima, 1-0 con un gol di Hasic all’ultimo minuto dei tempi supplementari.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Fiorentina Lecce Primavera, match che andrà in scena al Viola Park di Bagno a Ripoli. Per la Fiorentina, Daniele Galloppa schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Martinelli, Kouadio, Vitolo, Sadotti, Scuderi, Elia, Vigiani, Ievoli, Sene, Magalhaes, Presta. Risponderà il Lecce allenato da Federico Coppitelli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Lampinen, Vernon, Pascalau, Mcjannet, Vulturar, Munoz, Lukoki, Smajlovic, Minerva, Jemo, Vescan.

FIORENTINA LECCE PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fiorentina Lecce Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria della Fiorentina con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











