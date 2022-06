Diretta Bologna Fiorentina U18/ Streaming video tv: la prima semifinale playoff!

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA U18: LA PRIMA SEMIFINALE!

Bologna Fiorentina U18 è in diretta dal Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, alle ore 17:00 di giovedì 16 giugno: si gioca qui la prima semifinale nel campionato Under 18 2021-2022. Si cerca la squadra che nell’albo d’oro succederà al Genoa, campione d’Italia uscente che quest’anno ha mancato la fase finale: del resto la prosecuzione del campionato verso lo scudetto spettava solo alle prime sei della classifica, che abbiamo visto protagoniste nella stagione regolare fino alla metà di maggio e che, almeno la Top 4, finalmente iniziano il loro percorso finale.

Da ricordare che la diretta di Bologna Fiorentina U18 mette a confronto due squadre che sono state protagoniste al Torneo di Viareggio, visto che quest’anno la Coppa Carnevale non ha portato all’interruzione del campionato Primavera; prima che la partita prenda il via noi dobbiamo anche provare a scoprire in che modo i due allenatori intendano disporre i loro giocatori sul terreno di gioco del Riviera delle Palme, e allora prendiamoci un po’ di tempo per fare le nostre valutazioni sui due schieramenti, andando a leggere insieme le probabili formazioni della prima semifinale.

DIRETTA BOLOGNA FIORENTINA U18 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Bologna Fiorentina U18 non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la fase finale del campionato Under 18 infatti non viene trasmessa e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sulla partita sono comunque consultabili le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: in particolare consigliamo di visitare gli account di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FIORENTINA U18

Sicuramente nella diretta Bologna Fiorentina U18 il piatto forte nella squadra di Paolo Magnani è la coppia offensiva: Anatriello e Mazia hanno garantito 46 gol e 19 assist combinati nella stagione regolare, una cifra quasi folle. Alle loro spalle giocherà Dimitrijevic come trequartista; poi a centrocampo dovremmo vedere Maltoni schierato come regista basso e due mezzali che sarebbero Hodzic e Saer Diop. Tutto confermato anche in difesa, almeno sulla carta: Crociati e Cricca i due centrali a protezione del portiere Albieri, mentre Karlosson e Panzacchi saranno i terzini che dovranno spingere sulle corsie.

La Fiorentina di Christian Papalato dovrà fare a meno dello squalificato Messini: come terzino sinistro dovrebbe quindi giocare Vigiani con Kayode confermato a destra, poi coppia centrale formata da Cellai e Biagetti che si posiziona davanti al portiere Tognetti. In mediana una cerniera con Atzeni in regia e Saltalamacchia che sarebbe l’incursore, pronto ad affiancare Aprili che parte dalla trequarti, supportato dagli esterni alti Farneti e Bigozzi. Davanti il riferimento è Fallou Sene, che ha segnato 20 gol in regular season e ha eliminato da solo l’Inter nel primo turno della fase finale, realizzando tre gol nel 3-0 viola.

