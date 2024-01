Diretta/ Bologna Genoa (risultato 0-0) streaming video tv: Zirkzee vs Gudmundsson! (Serie A, 5 gennaio 2024)

DIRETTA BOLOGNA GENOA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Bologna Genoa ha spesso visto il risultato di 2-0 quando il Bologna è la squadra di casa, con ben 3 partite che si sono concluse con questo punteggio. Questo suggerisce una certa tendenza nei risultati quando le due squadre si affrontano nel terreno di gioco del Bologna FC. Un dato interessante è che il Bologna FC ha una percentuale elevata dei suoi gol, pari al 29%, che si verifica spesso nei minuti 16-30. Questo indica una fase di gioco in cui il Bologna FC dimostra una maggiore efficacia nel segnare rispetto ad altri periodi della partita. D’altra parte, il Genoa ha una tendenza a realizzare il 42% dei suoi gol nei minuti 31-45, suggerendo una capacità di concretizzare le opportunità nel finale del primo tempo.

DIRETTA/ Udinese Bologna (risultato finale 3-0): espulso Thiago Motta! (Serie A, 30 dicembre 2023)

Questo potrebbe riflettere una strategia di gioco che si concentra sulla chiusura del primo tempo con una marcia in più. La storia dei confronti e le caratteristiche temporali dei gol di entrambe le squadre aggiungono un elemento intrigante a questo match, evidenziando pattern e strategie che potrebbero influenzare il risultato finale della partita. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Posch, Lucumí, Calafiori, Lykogiannis; Moro, Freuler; Orsolini, Fabbian, Urbanski; Zirkzee. All. Thiago Motta. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Corazza, El Azzouzi, Aebischer, Beukema, Kristiansen, De Silvestri, van Hoojdonk, Saelemaekers. GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Messias; Gudmundsson, Ekuban. All. Gilardino. A disposizione: Sommariva, Maturro, Bani, Haps, De Winter, Galdames, Kutlu, Martin, Retegui, Fini, Puscas. (agg. Gianmarco Mannara)

Video/ Genoa Inter (1-1) gol e highlights: Dragusin risponde ad Arnautovic! (Serie A, 29 dicembre 2023)

BOLOGNA GENOA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Bologna Genoa sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Naturalmente, per fruire del servizio, bisognerà essere abbonati: per quanto riguarda l’emittente televisiva si dovrà essere in possesso del pacchetto Calcio mentre per DAZN non c’è differenza tra i pacchetti ergo basterà essere abbonati.

Anche la diretta streaming Bologna Genoa sarà visibile su entrambe le piattaforme. Per gli abbonati Sky esiste l’applicazione Sky Go che funziona su smartphone, tablet e pc mentre per chi è abbonato a DAZN potrà vedere la partita, oltre che sui dispositivi elencati in precedenza, anche sulla console di gioco.

DIRETTA/ Genoa Inter (risultato finale 1-1): Martinez dice no ad Acerbi! (Serie A, 29 dicembre 2023)

I TESTA A TESTA

La diretta di Bologna Genoa ha una lunga storia che si riflette nelle 64 partite giocate fino a oggi. Il bilancio complessivo vede il Bologna in vantaggio con 23 vittorie, mentre il Genoa ha conquistato la vittoria in 15 occasioni. Il resto delle partite si è concluse in parità, registrando 26 pareggi. Uno dei risultati più frequenti in questo confronto è l’1-0, che evidenzia la tendenza a partite equilibrate e con scarti minimi nel punteggio. Questo dimostra che le sfide tra Bologna e Genoa sono spesso caratterizzate da una grande equilibrio e da una competitività che ha portato a un numero significativo di pareggi.

Analizzando il bilancio, emerge una certa alternanza di successi tra le due squadre nel corso degli anni, evidenziando una rivalità competitiva. Entrambe le squadre hanno dimostrato di essere in grado di prevalere l’una sull’altra in diverse occasioni, il che contribuisce a mantenere alto l’interesse degli appassionati di calcio. La storia di questi incontri ha sicuramente contribuito a creare una rivalità appassionante tra Bologna e Genoa, con ogni partita che potrebbe portare a un nuovo capitolo di questa lunga e avvincente storia calcistica. Con un bilancio così equilibrato, ogni nuovo scontro è un’opportunità per entrambe le squadre di dimostrare la propria superiorità sul campo. (agg. Gianmarco Mannara)

RISCATTO FELSINEO?

La diretta Bologna Genoa, in programma venerdì 5 gennaio alle ore 20:45, racconta della 19esima giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta, dopo tre vittorie consecutive in campionato con Salernitana, Roma e Atalanta più il successo in Coppa Italia ai tempi supplementari con l’Inter a San Siro, è tornata coi piedi per terra dopo il pesante 3-0 incassato dall’Udinese. Questo ko ha fatto scendere il Bologna al quinto posto mentre la Fiorentina ne ha approfittato per entrare tra le prime quattro.

Il Genoa ha chiuso il 2023 fermando le prime due della classe con lo stesso risultato, 1-1 sia con la Juventus che con l’Inter entrambe in casa. Nel mezzo, anche un successo per 2-1 in casa del Sassuolo firmato Gudmundsu rigore ed Ekuban all’87’. I liguri stanno vivendo un campionato positivo con 20 punti conquistati ad una sola gara dal giro di boa, un importante +6 sulla terzultima che fa dormire per ora sonni tranquilli a Gilardino.

BOLOGNA GENOA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Bologna Genoa vedono i padroni di casa schierarsi col 4-2-3-1. In porta Skorupski, difesa a quattro composta da Posch, Beukema, Calafiori e Kristiansen. In mediana confermato il duo Freuler-Moro mentre sulla trequarti ritorna dal primo minuto Orsolini con Fabbian e Saelemaekers. Zirkzee il centravanti di giornata.

Replica il Genoa col 3-5-2. Tra i pali ci sarà Martinez con De Winter, Bani e Dragusin qualche metro più avanti a difendere la porta rossoblu. Sabelli e Vasquez giocheranno da esterni a tutta fascia, a centrocampo invece Frendrup, Badelj e Malinovskyi daranno qualità e quantità. Tandem offensivo Gudmundsson-Retegui.

BOLOGNA GENOA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bologna Genoa danno favorita la squadra di casa a 2.05. Secondo bet365, il pareggio vale tre volte la posta in palio mentre il 2 fisso è a 4.33.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre reti nel match, è quotato 2.70 mentre l’Under a 1.44, uno scarto molto importante. Chiudiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 2.25 e 1.57.











© RIPRODUZIONE RISERVATA