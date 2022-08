Diretta Bologna Inter Primavera/ Streaming video tv: tornano in campo i campioni!

DIRETTA BOLOGNA INTER PRIMAVERA: L’ESORDIO DEI CAMPIONI!

Bologna Inter Primavera viene diretta dal signor Luca Angelucci: alle ore 16:30 di sabato 20 agosto si gioca per la prima giornata nel campionato Primavera 1 2022-2023. Arriva l’esordio dei campioni in carica: dopo i fasti di Stefano Vecchi l’Inter Primavera è tornata sul tetto dell’Italia Under 19 con una grande squadra guidata da Cristian Chivu, ora punta al bis ma naturalmente è maggiore la soddisfazione – e l’utilità per la società – di aver fatto crescere alcuni giocatori che adesso possono fare strada, anche se magari utilizzati come pedine di scambio.

Il primo ostacolo per l’Inter è il Bologna, una squadra che nell’ultimo campionato è rimasta nei ranghi: salva anche con qualche affanno di troppo, mai davvero vicina alla possibilità di qualificarsi ai playoff, adesso chiaramente si punta a qualcosa di meglio ma non sarà affatto semplice scalare le gerarchie del campionato. Vedremo quello che succederà nella diretta di Bologna Inter Primavera, intanto possiamo fare un rapido approfondimento sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA BOLOGNA INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Inter Primavera viene trasmessa su Sportitalia: l’emittente si occupa interamente del campionato 1 ma solo alcune partite sono mandate in onda in televisione, per la precisione sul canale numero 60 del vostro telecomando. Il match in questione sarà dunque visibile in questo modo, ma naturalmente anche in diretta streaming video: basterà scaricare e installare l’app Sportitalia su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure visitare liberamente il sito ufficiale, all’indirizzo www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA INTER PRIMAVERA

È ancora Luca Vigiani l’allenatore dei felsinei, dunque 3-5-2 confermato per la diretta Bologna Inter Primavera: davanti al portiere Bagnolini dovremmo vedere tre centrali in Stivanello, Amey e Mercier mentre gli esterni di centrocampo potrebbero essere Wallius e Panzacchi (di fatto quindi una difesa a cinque) con Urbanski, Bynoe e Pyyhtia che danno la sensazione di essere favoriti per la mediana. Davanti invece è rimasto Paananen, ed è una grande notizia: il favorito per fargli compagnia in attacco è chiaramente Raimondo, ma occhio a un Anatrello che è stato devastante con l’Under 18.

Chivu riparte dal 4-3-1-2 e tanti volti nuovi nella sua Inter: in porta Botis è favorito su Basti, poi ecco Fontanarosa e Matjaz che si piazzano come centrali di una difesa completata da Zanotti e Pelamatti (o Nicolò Perin), mentre a centrocampo di fatto non è rimasto nessuno della vecchia guardia e allora possiamo puntare magari su Silas Andersen e Grygar, senza contare i promossi Motti, Uberti e Kamate. Da valutare questo reparto, certamente quello che sarà più rivoluzionato; davanti Nikola Iliev potrebbe avere la maglia di trequartista, e come attaccanti Owusu e Jurgens sono i principali candidati, con Curatolo e Zuberek a giocarsela.











