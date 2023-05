DIRETTA BOLOGNA JUVENTUS (RISULTATO FINALE 1-1): PARI TRA LE OCCASIONI!

Ancora Bologna in avanti e alla mezz’ora Szczesny si oppone a una conclusione acrobatica di Orsolini, la grande occasione per tornare in vantaggio i felsinei ce l’hanno però al 40′ con Aebischer che da posizione defilata piazza sul secondo palo, col pallone che esce d’un soffio. Risponde la Juventus 1′ dopo con Soulé che spara alto dall’interno dell’area di rigore un pallone invitantissimo. Viene ammonito Paredes, poi rischia grosso il Bologna nel recupero con Medel che rischia l’autogol ripiegando in angolo: si chiude sull’1-1 un match molto divertente al “Dall’Ara”. (agg. di Fabio Belli)

BOLOGNA JUVENTUS, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

PAREGGIA MILIK!

Nel secondo tempo primo squillo del Bologna al 4′ con una conclusione dalla distanza di Barrow che non crea problemi a Szczesny. Al 10′ ammonito Rabiot per un fallo su Posch, subito dopo Orsolini trova solo l’esterno della rete su una punizione calciata da posizione defilata ma interessante. Iling e Soulé prendono il posto di Fagioli e Kostic tra i bianconeri, al 16′ arriva il pareggio della Juventus. Posch deve chiudere su Iling ma il pallone arriva a Milik che di prima intenzione gira a rete, riscattando l’errore dal dischetto e firmando l’1-1. Al 18′ chance anche per Iling, entrato ottimamente in panchina, quindi torna a farsi vedere il Bologna con Posch che piazza clamorosamente alto di testa da due passi su cross di Moro. (agg. di Fabio Belli)

MILIK SPRECA DAL DISCHETTO!

La Juventus aumenta i giri e al 27′ Skorupski si oppone a Milik che alla mezz’ora può andare dal dischetto, guadagnandosi un penalty per un pestone subito sulla linea dell’area di rigore di Lucumì. Il polacco però cerca la trasformazione con uno strano saltello e calcia centrale permettendo la parata di Skorupski. Ancora il portiere rossoblu si mettere in evidenza su Fagioli al 35′, a fine primo tempo però è il Bologna in contropiede a sfiorare il raddoppio, con Szczesny che chiude due volte su Barrow lanciato a rete. Dopo 4′ di recupero, intervallo al “Dall’Ara” col Bologna in vantaggio di misura sulla Juventus. (agg. di Fabio Belli)

ORSOLINI SU RIGORE!

Dopo 2′ c’è già il primo ammonito della partita, con Posch sanzionato per un fallo su Alex Sandro. Al 4′ ci prova Chiesa che viene però chiuso da Kyriakopoulos al momento del tiro. Al 7′ Orsolini steso in area da Danilo: l’arbitro Sozza inizialmente lascia proseguire ma viene richiamato dal VAR (anche se l’on field review è impossibile per il guasto al monitor): è calcio di rigore che Orsolini trasforma spiazzando Szczesny, portando in vantaggio al 10′ il Bologna. I felsinei fanno girare bene il pallone e la Juventus affonda col solo Kostic. Al 20′ interessante punizione dal limite per i bianconeri ma Milik centra la barriera. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Bologna Juventus chiude la giornata numero 32 di Serie A con i felsinei alla ricerca di un grande colpo in questa stagione. Bologna che deve dimenticare la sconfitta nell’ultimo turno col Verona dopo i 5 risultati utili consecutivi contro Milan, Atalanta, Udinese, Salernitana e Lazio. Il Bologna di Thiago Motta non perde in casa dal 12 Febbraio, sfida in cui è uscita sconfitta contro il Monza a causa del gol al minuto 25 di Giulio Donati. Dall’altra parte le statistiche della Juventus suggeriscono una formazione che nell’ultimo incontro in trasferta è uscita sconfitta dal campo del Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Seguendo la linea temporale, prima della sconfitta contro il Sassuolo, la Juventus è uscita sconfitta dall’Olimpico di Roma affrontando i biancocelesti con il risultato di 2-1. La Juventus, dunque, nelle ultime due trasferte ha collezionato altrettante sconfitte, che diventerebbero 3 se si andasse a contare anche la sfida dell’Olimpico contro la Roma, intervallata però, dalla grande vittoria a San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali di Bologna Juventus, poi si gioca! BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Moro, Schouten; Dominguez, Ferguson, Orsolini; Barrow. All. Motta. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Cuadrado, Gatti, Danilo; Alex Sandro, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Milik. All. Allegri (Marco Genduso)

TESTA A TESTA

Sarebbe molto difficile parlare di tutti i precedenti nella diretta di Bologna Juventus: possiamo allora citare il fatto che i felsinei nel 2016 avevano spezzato la clamorosa serie di 15 vittorie bianconere (una rimonta che era valsa lo scudetto, il quinto consecutivo) con uno 0-0 allo stadio Dall’Ara, ma in epoca recente hanno vissuto davvero poche soddisfazioni. Nove sconfitte nelle ultime 10, quasi esattamente un anno fa però un pareggio per 1-1 all’Allianz Stadium; la Juventus ha sempre festeggiato a Bologna negli ultimi campionati, l’ultima volta nel dicembre 2021 con una vittoria firmata dai gol di Alvaro Morata e Juan Cuadrado.

Il pareggio di cui abbiamo parlato in precedenza rimane l’ultima occasione in cui il Bologna ha evitato la sconfitta nel suo stadio, ma per trovare l’ultima affermazione rossoblu in casa dobbiamo tornare addirittura al novembre 1998, anno infausto per la Juventus che al Dall’Ara era uscita con le ossa rotte contro una squadra che, allenata da Carlo Mazzone, era in formato europeo. I gol li avevano segnati Michele Paramatti – che poi sarebbe andato in bianconero – Giuseppe Signori e Davide Fontolan. Oggi potrebbe essere la volta buona per spezzare un digiuno che dura da 24 anni e mezzo… (agg. di Claudio Franceschini)

PARTITA DELICATA PER ALLEGRI!

La diretta Bologna Juventus, in programma domenica 30 aprile alle ore 20:45, chiuderà il turno della 32esima giornata di Serie A. I felsinei hanno chiuso la pratica salvezza ormai da diverso tempo, disputando gran parte della stagione senza troppi patemi d’animo, anche se i rossoblu vorranno rialzare la china dopo la sconfitta contro il Verona. Fin qui gli emiliani sono arrivati a quota 44 punti con il sesto posto rappresentato dall’Inter distante 10 lunghezze. Le partite a disposizione sono solo più sette, ma mai dire mai: un percorso netto degli uomini di Thiago Motta combinato con qualche scivolone di troppo delle prime della classe potrebbe offrire qualche stimolo nonostante si parli naturalmente di una missione quasi impossibile sebbene la matematica ancora lo permette.

Sicuramente più delicata e movimentata l’annata della Juventus tra qualche sconfitta di troppo e il discorso penalizzazione che tiene ancora banco. A proposito di risultati negativi, i bianconeri sono reduci da tre ko consecutivi: la sfida dell’Olimpico con la Lazio, la trasferta a Reggio Emilia col Sassuolo e infine quello interno all’ultimo minuto contro il Napoli. Come se non bastasse è arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter, capace di vincere 1-0 al ritorno dopo lo 0-0 dell’andata.

BOLOGNA JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Juventus vedono i rossoblu schierarsi col 4-3-3. Skorupski in porta, retroguardia composta da Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos. A centrocampo spazio al trio Dominguez, Schouten e Moro mentre in avanti Orsolini e Ferguson supporteranno Zirkzee.

Risposta bianconera con il 3-5-1-1. Tra i pali Szczesny, difesa formata da Gatti, Bermer e Danilo. Sugli esterni Cuadrado e Kostic con Locatelli regista, Fagioli a destra e Rabiot mezzala a sinistra. In attacco ci sarà Milik con alle sue spalle la presenza di Di Maria.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Bologna Juventus danno per favorita la squadra ospite a 2.25. Sempre secondo bet365, il segno X equivalente al pareggio è offerto a 3.20. Poco più alto l’1 in favore dei felsinei, più precisamente 3.40.

Poco probabile il segno Gol a 2.05 rispetto all’1.70 riferito al No Gol. L’Over 2.5 viene invece offerto a 2.50 contro l’1.53 dell’esito opposto (massimo due gol tra le due squadre).











