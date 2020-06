Diretta Bologna Juventus/ Streaming video tv: Sarri riparte dal Dall’Ara (Serie A)

Bologna Juventus, che sarà diretta dal signor Rocchi, si gioca alle ore 21:45 di lunedì 22 giugno: anche per queste due squadre torna l’appuntamento con il campionato di Serie A 2019-2020, siamo allo stadio Dall’Ara dove la squadra felsinea va a caccia di una vittoria che sarebbe di grande prestigio, perché ottenuta contro la capolista del torneo e con possibilità di sognare una qualificazione in Europa League. Sono passati tre mesi e di mezzo c’è stato il lockdown totale del Paese, ma comunque per Sinisa Mihajlovic si tratta ufficialmente della seconda sfida consecutiva contro una pretendente allo scudetto: a fine febbraio il Bologna era caduto sul campo della Lazio. La Juventus potrebbe essere favorita ulteriormente dall’aver già disputato due partite, cioè quelle con cui ha chiuso la Coppa Italia; certamente dal punto di vista del ritmo i bianconeri potrebbero essere più avanti, ma per contro c’è sempre l’eventualità che paghino dazio alla stanchezza per aver giocato due volte nello spazio di sei giorni, per poi farlo una terza volta a distanza ravvicinata. Noi intanto ci mettiamo in attesa della diretta di Bologna Juventus; per colmare lo spazio che ci separa dal calcio d’inizio andiamo a valutare quali possono essere le scelte da parte dei due allenatori per la sfida dello stadio Dall’Ara, analizzando in maniera più dettagliata quelle che sono le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Juventus viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: gli abbonati avranno dunque accesso ad un appuntamento in esclusiva potendo rivolgersi al loro decoder, nello specifico ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202). In assenza di un televisore sarà sempre possibile assistere a questa partita di Serie A in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA JUVENTUS

La ripartenza del campionato non sorride certamente a Mihajlovic: per Bologna Juventus il tecnico serbo deve rinunciare a ben tre squalificati, vale a dire Bani, Schouten e Santander. In mezzo alla difesa dunque si dovrebbe vedere Denwsil, che farà coppia con il veterano Danilo Larangeira a protezione di Skorupski. Avremo poi due esterni come Tomiyasu e Dijks, con un centrocampo nel quale la cerniera di protezione sarà composta da Gary Medel e Andrea Poli. Nel reparto avanzato Orsolini gioca una sorta di partita speciale contro i bianconeri, iniziando a destra; Roberto Soriano il trequartista a supporto dell’unica punta Palacio, con Musa Barrow da esterno sinistro. La Juventus ha tante soluzioni al suo arco, almeno tecnicamente: per il Dall’Ara Pjanic potrebbe partire titolare con Khedira e uno tra Bentancur e Matuidi a fare da altra mezzala. In porta si rivede Szczesny, davanti a lui da valutare la condizione di Chiellini con Rugani che potrebbe essere più probabile per dare il cambio a Bonucci o De Ligt, allo stesso modo De Sciglio può far rifiatare Alex Sandro posizionandosi a sinistra. A destra, ballottaggio Cuadrado-Danilo come al solito; il colombiano può anche avanzare nel tridente offensivo e mettersi di fianco a Dybala, che sarà il centravanti tattico che si avvarrà dei movimenti di Cristiano Ronaldo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Bologna Juventus sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: valutiamo dunque il fatto che il segno 1 per il successo casalingo dei rossoblu vi farebbe guadagnare 5,75 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto, contro il valore di 4,25 che accompagna invece il segno X per l’eventualità del pareggio. La vittoria esterna della capolista, regolata ovviamente dal segno 2, porta in dote un guadagno corrispondente a 1,55 volte la vostra puntata, cosa che quindi fa dei bianconeri i favoriti secondo questo bookmaker.



