Diretta Napoli Juventus/ Streaming video Rai 1: a Roma per la finale di Coppa Italia!

Napoli Juventus sarà diretta dal signor Daniele Doveri e si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 17 giugno: è la finale di Coppa Italia 2019-2020. Siamo allo stadio Olimpico di Roma, vale a dire quello in cui si disputa sempre l’ultimo atto del torneo da quando la finale è unica; la pandemia da Coronavirus aveva rischiato di cancellare la chiusura del torneo non assegnando il titolo, poi ci si è accordati per riaprire il calcio nel nostro Paese con le tre gare che sarebbero servite per il completamento della manifestazione. Così i partenopei sfidano la rivale di sempre, che ha anche un grande ex come Maurizio Sarri che si è aggiunto a Gonzalo Higuain; quasi un segno del destino per il popolo azzurro, che torna in finale di Coppa Italia dopo sei anni e potrebbe bissare quel successo storico del 2012, avvenuto contro i bianconeri. La Juventus ha eliminato il Milan, ed è ancora in corsa per tutte le competizioni: dovrà rimontare il Lione in Champions League e difendersi dagli assalti di Lazio e Inter in campionato, ma quella che era iniziata con tanti punti di domanda si potrebbe rivelare un trionfo. Staremo a vedere, ma il primo passo deve essere questa serata dell’Olimpico; il Napoli aveva fatto lo scherzetto ai bianconeri nel 2012 (finale storica, perchè la Juventus aveva perso solo quella partita in tutta la stagione) e per arrivare a Roma ha fatto fuori l’Inter. Dunque aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, purtroppo in uno stadio ancora privo di pubblico perché saremo a porte chiuse, vediamo nel dettaglio quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la diretta di Napoli Juventus, analizzandone le probabili formazioni.

La diretta tv di Napoli Juventus è trasmessa sulla Rai 1: come sempre è RaiPlay a mandare in onda la finale di Coppa Italia 2019-2020, il che significa che l’appuntamento sarà in chiaro per tutti gli appassionati e con l’eventualità di assistere a questo ultimo atto del torneo anche sul sito di RaiPlay, vale a dire in diretta streaming video (senza costi aggiuntivi) grazie all’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

Le probabili formazioni per la diretta di Napoli Juventus ci dicono che entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai loro undici migliori. Gennaro Gattuso perde anche Ospina (squalificato) oltre a Manolas e Lobotka, dunque in porta va Meret con Koulibaly e Nikola Maksimovic davanti a lui, mentre sulle corsie laterali Di Lorenzo e Mario Rui sono favoriti su Hysaj (schierato a sinistra in semifinale) e Ghoulam. In mezzo, dovrebbe tornare titolare Fabian Ruiz scalzando Elmas, con la conferma invece del frangiflutti Demme e di Zielinski, ormai fondamentale per Gattuso; avvicendamento anche in attacco, dove Callejon dovrebbe rilevare Politano a destra e schierarsi al fianco del recordman Mertens, con capitan Lorenzo Insigne sull’altro versante. Sarri punta sul modulo speculare, e potrebbe confermare tutta la squadra di venerdì: se così fosse avremmo Buffon tra i pali, Danilo e Alex Sandro terzini con Bonucci e De Ligt centrali difensivi, un centrocampo comandato da Pjanic con Bentancur e Matuidi da interni e un tridente nel quale Dybala sarà la punta di movimento tra Douglas Costa e Cristiano Ronaldo. Possibili alternative Chiellini e Khedira, ma nessuno dei due è al top della condizione anche se entrambi potrebbero essere utili a partita in corso.

Un pronostico su Napoli Juventus è stato stilato dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker i favori del pronostico sorridono ai bianconeri, per la loro vittoria bisogna puntare sul segno 2 e in questo caso la vincita corrisponderebbe a 2,05 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Il segno 1 per il successo dei partenopei garantirebbe un guadagno di 3,75 volte quanto puntato, mentre l’eventualità del pareggio regolata dal segno X porta in dote 3,50 volte la cifra che sarà stata giocata con questo bookmaker.



