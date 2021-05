Diretta Bologna Lazio Primavera/ Streaming video tv: è un antipasto del playout?

DIRETTA BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA: RECUPERO DELICATO!

Bologna Lazio Primavera, in diretta alle ore 11:00 di mercoledì 12 maggio, si gioca come recupero nella 18^ giornata del campionato Primavera 1 2020-2021. In questo momento si tratta di una sfida delicatissima in chiave salvezza: gli emiliani sono reduci dalla pesante sconfitta interna contro l’Empoli, hanno incassato un’altra goleada dopo quella con l’Atalanta e non stanno riuscendo a risollevare la testa, con una situazione che si sta parecchio complicando.

Così anche per la Lazio, che dopo la roboante e bellissima manita alla Fiorentina ha perso in casa del Milan: i biancocelesti sono dietro di una posizione rispetto all’avversaria di oggi, se il campionato finisse oggi queste due squadre dovrebbero disputare il playout. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Bologna Lazio Primavera, mentre aspettiamo che si giochi leggiamo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Lazio Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale è disponibile in chiaro al numero 60 del digitale terrestre, e si occupa dell’intero campionato Primavera 1. Come sempre, l’alternativa per seguire questa partita è quella della diretta streaming video: armandovi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone si potrà visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare l’APP Sportitalia, in entrambi i casi senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA

Luciano Zauri punta sul solito 4-3-3 per Bologna Lazio Primavera: in difesa Tosi può sostituire Annan affiancando Milani, poi Arnofoli e Montebugnoli sulle corsie basse con Molla in porta. A centrocampo possibile l’inserimento di Roma e Coltasser in luogo di Grieco e Andrea Viviani; la conferma sarebbe in questo caso solo per Farinelli, nel tridente invece Mattia Pagliuca tornerà titolare come prima punta con Rabbi e Matias Rocchi che dovrebbero partire dagli esterni. Nella Lazio di Leonardo Menichini avremo Raul Moro e Castigliani come coppia d’attacco, con Shehu che agirà alle loro spalle; se la gioca anche Czyz come trequartista, in mezzo al campo tutto fatto con Bertini e Andrea Marino coppia centrale e il supporto degli esterni Novella e Ndrecka, quest’ultimo però in competizione con Tommaso Marino. In difesa, terzetto con Floriani, Adeagbo e Pica che giocheranno a protezione del portiere Furlanetto.

