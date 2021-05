Diretta Milan Lazio Primavera/ Streaming video tv: biancocelesti in netta ripresa!

DIRETTA MILAN LAZIO PRIMAVERA: ROSSONERI PER I PLAYOFF

Milan Lazio Primavera, in diretta alle ore 11:00 di sabato 8 maggio, è uno degli anticipi validi per la 22^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021. Si tratta di una partita tra due squadre che non sono troppo lontane in classifica, ma che in questo momento lottano per obiettivi diversi: dopo il pareggio in casa dell’Empoli il Milan è rimasto al nono posto e insegue un piazzamento nei playoff, per poi verificare la possibilità di arrivare alla fase finale del torneo.

La Lazio è reduce dal roboante 5-0 rifilato alla Fiorentina, con cui ha vendicato la finale di Coppa Italia; tuttavia i giovani biancocelesti devono ancora pensare a salvarsi senza passare dai playout. Sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Milan Lazio Primavera; aspettando che la partita cominci proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo, leggendone insieme le probabili formazioni.

DIRETTA MILAN LAZIO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Lazio Primavera sarà garantita da Sportitalia, emittente che si occupa delle partite del campionato 1: in questo caso l’appuntamento è sul canale 60 del digitale terrestre, ma come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match attraverso i servizi di diretta streaming video. Utilizzando dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone si potrà dunque installare l’APP Sportitalia oppure visitare direttamente, e senza costi aggiuntivi, il sito ufficiale www.sportitalia.com che trasmette tutti match del campionato Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LAZIO PRIMAVERA

Federico Giunti potrebbe giocare Milan Lazio Primavera con un 4-3-3: davanti al portiere Jungdal possiamo vedere Coubis e Oddi come terzini con i centrali che saranno Obaretin e Filì, in mediana invece possibile spazio per Bright o Cretti come mezzala, con Frigerio e Robotti che invece sarebbero confermati a completamento della linea. Nel tridente Olzer e Capone giocheranno come esterni, poi Roback e N’Gbesso sono in competizione per il ruolo di centravanti. Sarà 3-4-1-2 per Leonardo Menichini, con possibile conferma degli 11 che hanno demolito la Fiorentina: dunque ecco Pica, Adeagbo e Armini a proteggere il portiere Furlanetto, due esterni che agiscono a centrocampo come Novella e Ndrecka e i centrali di centrocampo che sarebbero nuovamente Bertini e Marino, a fluttuare tra le linee sarà invece Shehu che dovrà chiaramente supportare i due attaccanti, Castigliani sicuro del posto mentre Raul Moro potrebbe riposare per far giocare Nimmermeer.



