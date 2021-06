DIRETTA BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA/ Video streaming tv: la storia della partita

DIRETTA BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA: I TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo la diretta di Bologna Lazio Primavera, possiamo prendere in considerazione i precedenti giocati in stagione regolare: ha fatto meglio la squadra emiliana, che a Formello aveva pareggiato 3-3 all’inizio di ottobre – prima del lunghissimo stop per Covid – e poi, a metà maggio, ha vinto in casa per 2-1 grazie ai gol messi a segno da Edoardo Vergani e poi su calcio di rigore da Nicola Farinelli, rendendo inutile la rete con cui Simone Castigliani aveva accorciato le distanze per la Lazio. Vergani ha lasciato il segno anche sulla partita d’andata di questo playout salvezza, segnando il gol del definitivo 1-1 in risposta alla rete del biancoceleste Shehu. In generale queste due squadre si sono incrociate per otto volte: la Lazio Primavera ha vinto una sola volta, anche se in maniera roboante grazie a un 4-0 che però risale ad oltre 14 anni fa. Per il resto troviamo tre vittorie del Bologna Primavera e quattro pareggi; la squadra rossoblu sorride certamente anche per il fatto che le tre vittorie sono arrivate tutte in casa e oggi si giocherà appunto in Emilia, partendo dalla base del pareggio in casa della Lazio Primavera. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BOLOGNA LAZIO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Lazio Primavera sarà visibile come sempre su Sportitalia, casa del Campionato Primavera 1 anche per quanto riguarda questi fondamentali playout: l’appuntamento sarà dunque al canale numero 60 del telecomando in chiaro, oppure anche in diretta streaming video tramite il sito Internet oppure l’applicazione dell’emittente tematica.

BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA: CHI SI SALVERÀ?

Bologna Lazio Primavera, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, martedì 29 giugno 2021, è la partita valida per il ritorno dei playout salvezza del Campionato Primavera 1 2020-2021. Si riparte dal pareggio per 1-1 nella partita d’andata ed è facile capire l’enorme importanza che avrà la diretta di Bologna Lazio Primavera: una squadra si salverà e resterà nella massima categoria, l’altra invece nel prossimo campionato giocherà in Primavera 2. Tutto dunque si gioca al Centro tecnico Niccolò Galli, dove i padroni di casa del Bologna potrebbero partire favoriti, sia grazie al fattore campo sia perché in stagione hanno certamente fatto meglio della Lazio – otto punti di differenza nella classifica finale non sono pochi.

Attenzione però alle insidie di una partita così speciale, nella quale di fatto rossoblù e biancocelesti si giocheranno l’intero campionato: l’aspetto psicologico sarà fondamentale in questo spareggio per la salvezza, che cosa ci dirà dunque Bologna Lazio Primavera?

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA

Diamo infine uno sguardo anche alle probabili formazioni attese per Bologna Lazio Primavera. I padroni di casa rossoblù potrebbero scendere in campo con un modulo 4-3-1-2, nel quale mister Luciano Zauri potrebbe schierare titolari Molla in porta; i quattro difensori Arnofoli, Milani, Khailoti e Montebugnoli; il terzetto di centrocampo potrebbe essere invece formato da Viviani, Farinelli e Roma; infine in attacco ecco il trequartista Ruffo alle spalle delle due punte, cioè Vergani e Rocchi. La Lazio di mister Alessandro Calori potrebbe invece replicare con il modulo 4-3-3 e questi possibili titolari: Pereira in porta; davanti a lui i quattro difensori Novella, Floriani, Franco e Ndrecka; a centrocampo dovrebbero giocare Marino, Bertini e Coulibaly, mentre il tridente d’attacco potrebbe vedere in azione dal primo minuto Shehu, Castigliani e Moro.

