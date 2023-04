Diretta/ Bologna Lecce streaming video tv: capolista in fuga (Primavera)

DIRETTA BOLOGNA LECCE PRIMAVERA: SALENTINI FAVORITI!

Bologna Lecce Primavera, in diretta sabato 8 aprile 2023 alle ore 12.30 presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato Primavera 1. Prosegue la fuga della capolista che battendo 2-0 l’Empoli ha mantenuto 4 lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice, con il Lecce sempre a +4 sul Torino che pure è riuscito a piazzare il colpo esterno sul campo del Torino.

Cercherà a fermare il Lecce un Bologna reduce da un pari esterno sul campo della Juventus e ancora in lizza per un posto nei play off, anche se 4 lunghezze da recuperare a questo punto della stagione non sono poche, per giunta con altre due squadre davanti rispetto al sesto posto. All’andata Bologna vincente di misura sul campo del Lecce, in casa dei salentini ultimo precedente tra le due compagini è l’1-1 datato 12 settembre 2021.

BOLOGNA LECCE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Lecce Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa per la visione di questo match del campionato 1 riguarda la possibilità della diretta streaming video, come ormai sappiamo: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LECCE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Lecce Primavera, match che andrà in scena al Centro Tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Franzini; Mercier, Stivanello, Motolese, Corazza; Pyyhtia, Bynoe, Rosetti; Urbanski, Anatriello; Raimondo. Risponderà il Lecce allenato da Paolo Montero con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani, Pahic, Maestrelli, Maura, Ferrieri; Errico, Peres, Cangianiello; Afi, Selvini, Condello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA LECCE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Lecce Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.10, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.05.











