Diretta/ Juventus Bologna streaming video tv: riscatto bianconero? (Primavera)

DIRETTA JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA: OPERAZIONE RILANCIO

Juventus Bologna Primavera, in diretta alle ore 16.30 di lunedì 3 aprile 2023 allo Juventus Training Center di Vinovo, è una gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Primavera 1.

Le due squadre sono divise da due soli punti nella graduatoria: i bianconeri stazionano al sesto posto a quota 39, i rossoblù rincorrono all’ottavo posto. Non è un buon periodo per i piemontesi, reduci da due sconfitte consecutive, ultima delle quali sul terreno di gioco della Sampdoria. Non va meglio agli emiliani che hanno perso le ultime tre partite, ultima delle quali in casa contro il Napoli.

Amici 22, Lorella Cuccarini: "A petto nudo é come allora.."/ Retroscena su Emanuel Lo

JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Bologna Primavera sarà disponibile su Sky sul canale 60.

JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Juventus Bologna Primavera. Partiamo dalla formazione di casa dove mister Montero dovrebbe affidarsi al consueto 4-4-2 con Daffara tra i pali e una difesa composta da Valdesi, Dellavalle, Citi e Rouhi. A centrocampo spazio ad uno tra Strijdonck e Maressa, Hasa, Doratiotto e Mbangula. In avanti solito tandem composto da Mancini e Anghelè. In casa Bologna, invece, mister Vigiani darà spazio al collaudato 4-3-2-1 con Gasperini tra i pali e una linea difensiva composta da Mercier, Motolese, Stivanello e Corazza. Saranno Urbanski e Anatriello a supportare l’unica punta Raimondo.

Amici 22, Gianmarco Petrelli: "Se sono innamorato di Megan Ria?"/ La risposta

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Juventus Bologna Primavera. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da William Hill: la vittoria della formazione di casa è quotata 1.90, il pareggio è dato a 3.05 mentre la vittoria ospite paga 2.85 volte la posta.

LEGGI ANCHE:

Giulia Stabile, dopo Amici nuova collaborazione con Kledi/ "Un mese per dire di sì"

© RIPRODUZIONE RISERVATA