DIRETTA BOLOGNA MILAN PRIMAVERA, SI PROSPETTA UNA GARA VIVACE

Riusciranno i rossoblu a fermare i rossoneri in casa? La diretta Bologna Milan Primavera, in programma domenica 6 ottobre 2024 alle ore 13:00, vedrà i felsinei alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo tra le mura amiche.

Il Bologna è infatti reduce dal pirotecnico 4-4 contro la Cremonese e la vittoria esterna di misura con il Lecce. I rossoblu avevano iniziato con quattro punti in due partite salvo poi perderne altrettante consecutive con Roma e Cesena.

Il Milan ne ha invece persa una in tutta la stagione ovvero il 3-1 contro il Genoa. Prima e dopo però sono arrivate due vittorie: con Udinese e Torino all’inizio e contro Empoli e Inter successivamente. L’ultima sfida invece è finita 1-1 col Cesena.

IN TV LA DIRETTA BOLOGNA MILAN PRIMAVERA, DOVE VEDERE LO STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Bologna Milan Primavera, il vostro canale di riferimento sarà il 60 del digitale terreste ovvero Sportitalia.

Se preferite la diretta streaming dovrete o visitare il sito web di Sportitalia oppure scaricare l’applicazione su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN PRIMAVERA

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni Bologna Milan Primavera. I rossoblu si schiereranno secondo il 4-3-2-1 con Happonen in porta, difesa a quattro composta da Markovic, Papazov, Nesi e Baroncioni. Lai e Menegazzo le due mezzali con Tirelli regista. Ravaglioli e Byar alle spalle di Ebone.

Il Milan replicherà con il modulo 4-3-3 con Mastrantonio tra i pali, protetto pochi metri più avanti da Bakoune, Nissen, Dutu e Perera. Nella zona nevralgica del campo agiranno Comotto, Sala e Stalmach. Reparto offensivo formato da Bonomi, Scotti e Ibrahimovic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE BOLOGNA MILAN PRIMAVERA

Infine ecco quali sono le quote per le scommesse Bologna Milan Primavera. Il risultato 1 ovvero la vittoria dei felsinei è data a 3.20 mentre la X del pareggio a tre volte la posta in palio. Il 2 del Milan, favorita, è a quota 2.30.

L’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nella partita, è offerto a 1.90 mentre l’Under a 1.80. Gol e No Gol rispettivamente a 1.70 e 2.05.