DIRETTA BOLOGNA CREMONESE PRIMAVERA

Stesso identico rendimento per le due formazioni che si affronteranno oggi, lunedì 23 settembre 2024 alle ore 16:30. La diretta Bologna Cremonese potrebbe far avvicinare una formazione alla doppia cifra di punti, lasciando la parte destra della classifica.

Il Bologna era imbattuta dopo due giornate con il pareggio in casa dell’Inter per 1-1 e la vittoria netta e convincente contro il Genoa per 3-0. Da fine agosto ad oggi però si sono susseguite due sconfitte ovvero la prima a Roma per 2-1 e la seconda col Cesena col medesimo punteggio.

Anche la Cremonese ha registrato due sconfitte consecutive, quelle tra la seconda e la terza giornata contro Roma e Inter rispettivamente per 4-3 e 2-0. L’esordio era stato felice con un bel 2-1 in casa dell’Atalanta mentre l’ultima gara è finita 3-3 col Genoa.

DOVE VEDERE DIRETTA TV BOLOGNA CREMONESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

La diretta Bologna Cremonese Primavera, come tutte le sfide del massimo campionato giovanile, sarà trasmessa su Sportitalia.

Anche la diretta streaming sarà fornita da Sportitalia che fornisce due possibilità: o il sito web oppure l’applicazione.

LE PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CREMONESE PRIMAVERA

Adesso vediamo le probabili formazioni Bologna Cremonese Primavera. I felsinei scenderanno in campo col 4-3-3 con tra i pali Happonen. In difesa Puukko, De Luca, Papazov e Baroncioni a chiudere il reparto, a centrocampo Lai e Byar mezzali con Labedzi regista. Davanti Menegazzo, Ebone e Ravaglioli.

La Cremonese replica invece con l’assetto tattico 3-4-1-2. Tommasi l’estremo difensore titolare, difeso da Duca, Prendi e Tse qualche metro più avanti. Agiranno da esterni Zilio e Triacca mentre Nagrudyni e Lottici giocheranno in regia. Lorkipianidze si disporrà invece dietro a Ragnoli e Gabbiani.

