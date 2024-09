La diretta Milan Cesena Primavera (si gioca venerdì, fischio d’inizio alle 16.30) è un anticipo del campionato Primavera in cui i rossoneri hanno l’occasione di rincorrere il primato in classifica, distanti per il momento di una sola lunghezza rispetto alla Roma capolista. Due vittorie consecutive per il Milan Primavera alle spalle, l’ultima ottenuta nel derby contro l’Inter, bissando così il successo ottenuto anche dalla prima squadra.

L’occasione per i rossoneri è importante anche perché si lega alle difficoltà dei romagnoli, terzultimi in classifica e al momento capaci solo di raccogliere una vittoria contro il Bologna. Per il resto quattro sconfitte in cinque partite, compresa l’ultima subita in casa contro la Sampdoria. Già 12 gol incassati dalla difesa bianconera, che rischia contro un Milan capace già di andare 14 volte a segno in campionato.

DIRETTA MILAN CESENA PRIMAVERA: COME VEDERE LA PARTITA

Se vi state chiedendo dove seguire la diretta Milan Cesena Primavera, la risposta è semplice: l’incontro sarà trasmesso gratuitamente su Sportitalia. Lo stesso vale per la diretta streaming, che sarà disponibile sia tramite l’applicazione che il sito web di Sportitalia, permettendo agli appassionati di vedere il match senza costi aggiuntivi.

MILAN CESENA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad analizzare il quadro delle probabili formazioni della diretta Milan Cesena Primavera. Per il Milan 4-3-3 con Longoni a difesa della porta e una retroguardia schierata con Bakoune, Dutu, Paloschi e Magni nella linea a quattro. I tre di centrocampo saranno Stalmach, Sala e Comotto, nel tridente offensivo ci sarà spazio per Bonomi, Turco e Ibrahimovic. Per il Cesena il seguente undici tirolare: Veliaj, Mattioli, Castorri, Perini, Tosku, Ronchetti, Arpino, Pitti, Manetti, Gallea, Dolce.

MILAN CESENA PRIMAVERA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco quelle che sono le quote per le scommesse proposte per la diretta Milan Cesena Primavera, per tutti coloro che hanno voglia di puntare sull’evento. Vittoria del Milan quotata 1.93, quota per il pareggio che sale a 3.25 mentre la quota per la vittoria esterna del Cesena viene offerta a 3.60.