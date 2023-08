DIRETTA/ Bologna Milan video streaming tv: è un incrocio stregato per i felsinei (Serie A, 21 agosto 2023)

DIRETTA BOLOGNA MILAN: I TESTA A TESTA

Ovviamente è molto difficile ricostruire l’intero bilancio dei testa a testa nella diretta di Bologna Milan, ma possiamo comunque provare a dire una cosa: ovvero, per il Bologna questa partita è stregata da tempo, perché l’ultima vittoria fatta registrare dalla squadra rossoblu è addirittura del gennaio 2016 (gol di Emanuele Giaccherini) quando l’allenatore del Milan era.. Sinisa Mihajlovic, che poi avrebbe scritto pagine importanti sulla panchina del Bologna prima di lasciare questa terra. Per di più quella vittoria emiliana è arrivata a San Siro: da quel momento comunque abbiamo avuto 12 vittorie del Milan e appena tre pareggi, un dominio in lungo e in largo per la formazione rossonera che per l’ultima volta si è imposta al Dall’Ara con il 4-2 dell’ottobre 2021.

A segno quel giorno Rafael Leao, Davide Calabria, Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic; clamorosamente il Bologna ha mancato il successo contro il Milan anche tra il 2008 e il 2016, in precedenza ha vinto altre due volte ma sempre fuori casa e l’ultima affermazione interna è del marzo 2002. Per dare il quadro: Carlo Ancelotti era da poco diventato il nuovo allenatore rossonero e il suo ciclo doveva ancora iniziare, il Bologna era allenato da Francesco Guidolin e quello era quasi uno spareggio per andare ai preliminari di Champions League. I gol li avevano segnati Salvatore Fresi e Julio Cruz. (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Milan non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno valido per la 1^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

BOLOGNA MILAN, PRIMA GIORNATA SERIE A 2023/2024

Bologna Milan, in diretta lunedì 21 agosto 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Dopo le vittorie di Napoli, Inter e Juventus nelle rispettive partite, è ora il turno dell’altra squadra considerata tra le grandi favorite per la conquista dello Scudetto: il Milan. I rossoneri entrano in campo nel posticipo contro il Bologna, con l’obiettivo di rispondere alle performance delle tre concorrenti e cercare di raggiungere anch’essi 3 punti in classifica. Nell’ultimo test amichevole disputato, il Milan ha battuto 4-2 il Novara.

Nel contesto del Dall’Ara, si presenterà l’opportunità di vedere all’opera, sia dall’inizio che dalla panchina, i numerosi nuovi acquisti che il Milan ha effettuato in questa frenetica estate di mercato. Tra i nomi spiccano Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic e Chukwueze, i quali avranno l’occasione di dimostrare il proprio valore e integrarsi nella squadra. Dall’altra parte, la situazione non è altrettanto rosea per il Bologna, che sta affrontando problemi nell’ambito dell’attacco. I felsinei hanno appena ceduto Arnautovic all’Inter e sono privi di Barrow, che è infortunato. Inoltre, il futuro di quest’ultimo sembra incerto e potrebbe addirittura lasciare il club entro la chiusura del mercato. Nonostante ciò, il Bologna affronta la sfida con la speranza di compiere una sorpresa e ottenere un risultato positivo, dopo aver superato il turno di Coppa Italia battendo il Cesena.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

Le probabili formazioni della diretta Bologna Milan, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Aebischer, Dominguez; Ndoye, Ferguson, Moro; Zirkzee. Risponderà il Milan allenato da Stefano Pioli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

BOLOGNA MILAN LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.00.











