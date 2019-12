Diretta Bologna Milan/ Streaming video tv: incrocio tra ex allenatori (Serie A)

Bologna Milan, partita diretta dal signor Daniele Chiffi, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. I felsinei restano una delle formazioni più imprevedibili della Serie A: dopo aver battuto il Napoli al San Paolo e aver fatto sorridere Sinisa Mihajlovic, finalmente dimesso dall’ospedale ma ancora in attesa di poter tornare in panchina, è arrivato un bruciante 4-0 subito a Udine, in una Coppa Italia presa un po’ sottogamba dai rossoblu. La priorità resta il campionato ma le brutte figure non piacciono a nessuno: ora il Bologna cercherà riscatto contro un Milan che si è rilanciato grazie alla sofferta vittoria di Parma, con un patatrac difensivo dei ducali che ha causato la rete vincente di Théo Hernandez. Seconda trasferta consecutiva in Emilia e se dovesse arrivare finalmente la seconda vittoria di fila (il Milan ha vinto due incontri consecutivi in questo campionato solo tra la seconda e la terza giornata, battendo Brescia e Verona) Stefano Pioli – ex rossoblu, come Mihajlovic lo è del Milan – scaccerebbe gli incubi e proverebbe a giocarsi le sue carte almeno in chiave Europa League, in attesa di recuperare ulteriore terreno verso le prime quattro posizioni, al momento ancora lontane dagli 11 punti in su per i rossoneri.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Milan, match previsto domenica 8 dicembre 2019 alle ore 20.45 e che si disputerà presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre ma si potrà seguire sul satellite, collegandosi al canale numero 201 di Sky, ovvero Sky Sport Uno. Il match sarà trasmesso anche in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Sky. Si potrà vedere la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale SkyGo.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

Le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Bologna Milan, domenica 8 dicembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, sfida valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A. Il Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Krejčí; Dzemaili, Poli; Orsolini, Svamberg, Sansone, Palacio. A disposizione, pronti ad entrare a partita in corso: Da Costa, Sarr, Corbo, Destro, Juwara, Denswil, Mbaye, Paz, Schouten, Skov Olsen, Medel. Risponderà il Milan guidato in panchina da Stefano Pioli con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer, Çalhanoglu; Suso, Piatek, Bonaventura. Questi i calciatori disponibili in panchina: Reina, A. Donnarumma, Biglia, Borini, Calabria, Castillejo, Gabbia, Krunic, Leao, Rebic, Rodriguez.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, ecco le quote fissate dall’agenzia SNAI. La vittoria interna viene proposta ad una quota di 2.80, l’eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.30, mentre il successo in trasferta viene quotato 2.50. Per chi invece scommetterà sul numero di gol complessivamente realizzati nel corso della partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 1.90, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 1.80.



