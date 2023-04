DIRETTA BOLOGNA MILAN/ Video streaming tv: l’anno scorso fu uno spettacolo

DIRETTA BOLOGNA MILAN: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta di Bologna Milan, valevole per il trentesimo turno del campionato di Serie A, analizziamo i precedenti recenti tra le due squadre. Allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna le due formazioni si sono scontrate ben ventiquattro volte: quindici le vittorie dei rossoneri, tre i successi emiliani e sei le sfide terminate in pareggio. La prima partita risale all’8 aprile 1990, nessun gol nel match valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. Il 22 settembre 1996, invece, la prima affermazione dei rossoneri con un perentorio 1-2.

Per scorgere il primo successo dei felsinei, infine, bisogna arrivare al 19 aprile 1998: un netto 3-0 nella trentesima giornata del massimo campionato italiano. L’ultimo incrocio al “Dall’Ara” in ordine di tempo è anche quello dove sono state realizzate più reti: un 4-2 in favore degli ospiti scandito dai gol di Leao, Calabria, Bennacer e Ibrahimovic. Inutili ai fini della classifica le marcature dei padroni di casa ad opera di Barrow e Medel. (Giulio Halasz)

BOLOGNA MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Milan sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

OCCHIO AI FELSINEI!

Bologna Milan, in diretta naturalmente dallo stadio Renato Dall’Ara con fischio d’inizio alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 15 aprile 2023, si gioca per la trentesima giornata di Serie A e si annuncia una partita decisamente intrigante. Sotto i riflettori soprattutto i rossoneri di Stefano Pioli, perché naturalmente la diretta di Bologna Milan per il Diavolo cade in mezzo al derby di Champions League iniziato con la vittoria firmata da Bennacer mercoledì ma che emetterà il suo verdetto martedì prossimo a Napoli. Tuttavia i campioni d’Italia non possono snobbare l’impegno odierno, perché il quarto posto è ancora tutto da guadagnare e non è scontato…

Attenzione allora al Bologna di Thiago Motta, che sicuramente sarà più fresco dal punto di vista fisico e mentale e che è pure in splendida forma, come dimostrano le ultime due vittorie consecutive con cinque gol segnati e zero subiti, con la perla dello 0-2 a Bergamo di sabato scorso. Il Bologna vuole quindi regalare una gioia ai suoi tifosi, anche perché è in piena corsa almeno per un posto in Conference League e non vuole smettere di sognare. Match di conseguenza intrigante, che cosa ci dirà la diretta di Bologna Milan?

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Bologna Milan. Per Thiago Motta c’è qualche problema in attacco, tra l’infortunio di Soriano e la squalifica di Orsolini, due brutte notizie di cui tenere conto nel modulo 4-2-3-1 felsineo. Non dovrebbero esserci dubbi in difesa: Skorupski in porta e davanti lui la linea a quattro con Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos; in mediana Moro è favorito su Dominguez per affiancare Schouten; sulla trequarti agiranno invece Aebischer, Ferguson e Barrow a supporto di uno tra Sansone (favorito) e Zirkzee come prima punta.

Per il grande ex Stefano Pioli invece la variabile sarà fatalmente il turnover: nel 4-2-3-1 del Milan certamente avremo Maignan in porta; in difesa sembrano certi del posto Calabria e Thiaw, con Tomori e Kalulu in ballottaggio per l’altra maglia da centrale e Theo Hernandez a sinistra, ma insidiato da Ballo-Tourè. A centrocampo Pobega potrebbe far rifiatare Tonali e giocare al fianco di Krunic, con Bennacer avanzato ancora sulla trequarti insieme a Saelemaekers (favorito su Brahim Diaz) e Rafael Leao alle spalle del centravanti, con Origi che proverà a insidiare Giroud.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Bologna Milan in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti rossoneri e il segno 2 è quotato a 2,30, ma ci sono buone speranze anche per il Bologna perché il segno X per il pareggio è quotato a 3,20, mentre una vittoria casalinga (naturalmente segno 1) varrebbe 3,25 volte la posta in palio.

