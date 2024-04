DIRETTA/ Bologna Monza video streaming tv: equilibrio perfetto nelle ultime sfide (Serie A, 13 aprile 2024)

DIRETTA BOLOGNA MONZA, TESTA A TESTA

Il confronto tra Bologna Monza in Serie A vede un bilancio equilibrato, con una vittoria per parte e un pareggio in tre incontri, durante i quali entrambe le squadre hanno segnato un totale di due reti. Dopo aver mantenuto l’imbattibilità nei primi cinque incontri casalinghi contro il Monza tra Serie B e Serie C (2 vittorie, 3 pareggi), il Bologna ha subito una sconfitta nell’ultimo incontro in Serie A, perdendo 0-1 il 12 febbraio 2023, con una rete di Giulio Donati. Il Bologna ha ottenuto un pareggio nell’ultima partita (0-0 contro il Frosinone) in Serie A, dopo aver vinto otto delle nove precedenti (con una sola sconfitta).

L’ultima serie di almeno due pareggi consecutivi del Bologna in Serie A risale a settembre scorso, con tre 0-0 di fila, l’ultimo dei quali proprio contro il Monza. Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata in casa per 10 volte in questa stagione di Serie A, un record che nessun’altra squadra ha superato nella Serie A 2023/24. Solo nelle stagioni 1946/47 e 1966/67 il Bologna è riuscito a mantenere la porta inviolata in casa per 11 volte. Il Monza ha perso tre delle ultime cinque partite in Serie A, subendo una media di 2,2 gol a partita in questo periodo. (agg. di Fabio Belli)

BOLOGNA MONZA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per chi volesse vedere in diretta la sfida tra Bologna Monza avrà in questa occasione una doppia possibilità, infatti la partita sarà disponibile sia su Sky che su Dazn, basterà quindi essere in possesso di uno dei due abbonamenti.

Se non vi trovate in possesso di un televisore potete comunque sintonizzarvi sul Bologna Monza, guardandola in streaming video su cellulare o tablet grazie all’app di Dazn e a quella di Sky Go (a condizione di avere l’abbonamento, ovviamente)

THIAGO MOTTA SFIDA PALLADINO

La diretta Bologna Monza si gioca oggi sabato 13 aprile 2024 alle ore 20:45, in questa 32esima giornata di Serie A. I felsinei sono reduci dal pareggio con il Frosinone che ha rallentato a sorpresa la corsa all’Europa. Nelle ultime cinque partite giocate, i felsinei ne hanno vinte tre rispettivamente contro Atalanta, Empoli e Salernitana.

Il Monza si era ripresa battendo 3-2 il Genoa in trasferta e 1-0 il Cagliari in casa, chiudendo in ogni caso salvezza, se mai ce ne fosse bisogno. Le ultime due uscite però sono state negative per gli uomini di Palladino che hanno perso sia a Torino contro i granata di misura sia nel pirotecnico 4-2 casalingo incassato dal Napoli di Calzona.

BOLOGNA MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per entrare meglio nella sfida tra Bologna Monza proviamo ad andare ad analizzare le probabili formazioni e le scelte dei due allenatori. Gli uomini allenati da Thiago Motta scendono in campo col 4-2-3-1. In porta Skorupski, difesa a quattro con Posch, Calafiori, Lucumì eKristiansen. In mediana Aebischer-Freulercon Orsolini, Ferguson e Urbanski a supportare Zirkzee.

Palladino dovrebbe mettere in campo il suo Monza con un assetto tattico a specchio rispetto a quello del Bologna. Tra i pali Di Gregorio, difeso qualche metro più avanti da Birindelli, Izzo, Pablo Marí e A. Carboni. A centrocampo ci saranno Gagliardini e Pessina mentre Zerbin, Colpani e Maldini giocheranno dietro a Djuric.

LE QUOTE DI BOLOGNA MONZA: SU CHI SCOMMETTERE?

Per chi invece volesse andare a scommettere sulla Serie A, può andare a consultare le quote attribuite alla diretta Bologna Monza: come da pronostico è favorita la squadra di casa a 1.55. Secondo bet365, la X vale 4 mentre il 2 fisso è a 6.50.

L’Over 2.5 viene pagato sui 2.04 contro l’1.86 del segno opposto. Come ultime quote vediamo che Gol e No Gol sono quotati rispettivamente a 2.05 e 1.70.











