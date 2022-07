Diretta Bologna Pinzolo Castiglione/ Streaming video tv: triangolare amichevole

DIRETTA BOLOGNA PINZOLO CASTIGLIONE: TRIANGOLARE PER I FELSINEI

Bologna Pinzolo Castiglione è un triangolare che la squadra felsinea gioca nella località della Val Rendena, domenica 17 luglio: il programma stabilito dovrebbe prevedere la prima partita contro il Pinzolo Val Rendena, società che milita in Promozione, alle ore 16:30 e poi l’altro match contro il Castiglione delle Stiviere (Eccellenza) alle ore 17.30, ma chiaramente questi orari potrebbero poi essere modificati in corso d’opera. Il Bologna comunque prosegue la sua preparazione estiva: una settimana fa ha battuto 8-0 la Settaurense e ora è nuovamente impegnata in test poco probanti.

Diretta/ Bologna Fiorentina U18 (risultato finale 2-0): rossoblù a un passo dal sogno

Sinisa Mihajlovic vuole testare la condizione dei suoi giocatori in questa prima parte di ritiro, iniziando a capire in che modo potrebbe sistemare la sua squadra in campo quando la stagione aprirà ufficialmente le sue porte; per il momento dunque poco da segnalare dal punto di vista del prestigio delle amichevoli, ma nonostante tutto la diretta del triangolare Bologna Pinzolo Castiglione sarà interessante. Nel frattempo, iniziamo a capire quali potrebbero essere le scelte di Mihajlovic con la lettura delle probabili formazioni di queste due partite.

Diretta/ Genoa Bologna (risultato finale 0-1): decide Barrow, il Grifone saluta la A

DIRETTA BOLOGNA PINZOLO CASTIGLIONE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TRIANGOLARE

Salvo variazioni di palinsesto dell’ultima ora, la diretta tv del triangolare Bologna Pinzolo Castiglione non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: non ci sono emittenti che abbiano acquistati i diritti per le amichevoli della squadra felsinea, e di conseguenza non è a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per le informazioni utili sul match potrete comunque consultare gli account ufficiali che la società rossoblu ha sui social network: naturalmente sono liberamente visitabili, consigliamo in particolare le pagine Facebook e Twitter.

DIRETTA/ Bologna Sassuolo (risultato finale 1-3): Scamacca, poi Orsolini!

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA PINZOLO CASTIGLIONE

La premessa d’obbligo circa la diretta Bologna Pinzolo Castiglione riguarda il fatto che, naturalmente, Sinisa Mihajlovic dovrebbe presentare due formazioni completamente diverse tra una partita e l’altra. Ipotizziamo allora le sue scelte: in un match potremmo vedere Bardi tra i pali con una difesa comandata da Bonifazi, con Amey e Motolese a fargli compagnia. A centrocampo De Silvestri e Lykogiannis come esterni, nel settore nevralgico invece spazio a Nicolas Dominguez e Pyythia per mescolare le carte rispetto all’eventuale squadra titolare, quindi tridente con Orsolini e Nicola Sansone a fare compagnia a Paananen, promosso dopo l’ottimo campionato Primavera appena concluso.

Nell’altro match invece il Bologna si potrebbe disporre con Soumaoro, Binks e Mercier a protezione del portiere Ravaglia; Ibrahima Mbaye e Dijks sarebbero i due laterali che partono dalla linea mediana del campo, con il supporto centrale che arriverebbe da Roberto Soriano e Urbanski. Davanti, Cangiano e Kingsley sarebbero schierati alle spalle o ai lati di Sydney Van Hooijdonk. Naturalmente, le due formazioni potrebbero essere un mix tra quelle che abbiamo proposto noi…











© RIPRODUZIONE RISERVATA