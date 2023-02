Diretta Bologna Roma Primavera/ Streaming video tv: trasferta insidiosa per Guidi!

DIRETTA BOLOGNA ROMA PRIMAVERA: LA CAPOLISTA IN EMILIA!

Bologna Roma Primavera viene diretta dal signor Eugenio Scarpa, e si gioca alle ore 14:00 di mercoledì 15 febbraio: il turno infrasettimanale del campionato Primavera 1 2022-2023 ci accompagna nella 19^ giornata, la seconda di ritorno. Dopo il momento difficile la Roma è tornata a marciare: forse con eccessivo affanno ha battuto il Cesena in casa, ma ha comunque mantenuto il suo primo posto in classifica con due punti di vantaggio sul gruppetto che insegue, e anche per questo non può dare per scontata la qualificazione diretta alla fase finale del torneo.

Il Bologna invece vuole rientrare nella zona playoff: nel fine settimana i giovani felsinei hanno pareggiato contro l’Inter non riuscendo a scalare la classifica, restano però in una posizione decisamente utile per fare il colpo entro il termine della stagione regolare e sanno bene di doverci provare anche in questa giornata. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Bologna Roma Primavera; mentre aspettiamo che si giochi facciamo la nostra solita valutazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BOLOGNA ROMA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Roma Primavera sarà su Sportitalia Solo Calcio: ricordiamo che questo canale è presente al numero 61 del digitale terrestre, ed è il secondo che questa emittente ha aperto e che fornisce alcune partite del campionato Primavera 1. L’alternativa per la visione di questo match riguarda la possibilità della diretta streaming video: senza costi aggiuntivi potrete utilizzare apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e con essi visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com oppure installare la relativa app Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA PRIMAVERA

Luca Vigiani affronterà la diretta Bologna Roma Primavera con il modulo ad albero di Natale: ancora una volta Anatriello e Urbanski dovrebbero posizionarsi alle spalle di Raimondo, con un centrocampo nel quale Saer Diop potrebbe essere sostituito da Maltoni o Menegazzo, verso la conferma invece sia Bynoe che Rosetti che completeranno questo reparto. In difesa invece ecco i due terzini che saranno Wallius a destra e Tommaso Corazza sull’altro versante; coppia centrale formata da Stivanello e Mercier, a protezione del portiere che come sempre sarà Franzini.

La Roma di Federico Guidi è ripartita a gennaio senza Antonio Satriano: come prima punta gioca uno tra Padula e Misitano, ci sono sempre Claudio Cassano e Cherubini sugli esterni del tridente mentre in mezzo al campo Faticanti e Pisilli restano i punti di riferimento, con Pagano o D’Alessio a completare il reparto a tre. In difesa, Baldi gioca come portiere; davanti a lui i due centrali dovrebbero essere Karamitsis e Chesti, mentre i terzini sarebbero Louakima e Falasca.











