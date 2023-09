Diretta Bologna Sampdoria Primavera/ Risultato live, streaming video: per la continuità (17 settembre 2023)

Bologna Sampdoria Primavera in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 15.00 presso il Centro Tecnico Nicolò Galli di Casteldebole sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato Primavera 1. Caccia alla continuità per due formazioni che hanno iniziato con una vittoria e una sconfitta la stagione. Dopo il primo successo contro il Frosinone il Bologna è stato costretto a una brusca frenata, incassando un poker in casa del Milan.

Dall’altra parte la nuova avventura in campionato della Sampdoria era iniziata con una rocambolesca sconfitta per 4-3 in casa del Sassuolo ma si è riscattata nella seconda giornata, battendo in casa l’Atalanta. I due club puntano ora a rilanciarsi per puntare la parte alta della classifica. Nella scorsa stagione, il 23 aprile 2023, è terminato 1-1 il confronto in casa dei felsinei tra Bologna e Sampdoria nel campionato Primavera.

DIRETTA BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Sampdoria Primavera sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match sarà trasmesso da Sportitalia, l’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Bologna Sampdoria Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia cliccando sullo streaming del canale Solo Calcio, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Sampdoria Primavera, match che andrà in scena al Centro Tecnico Nicolò Galli di Casteldebole. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini; Menegazzo, Amey, Rosetti, Ebone, Ravaglioli, Bynoe, Diop, Mercier, Baroncioni, Byar. Risponderà la Sampdoria allenata da David Sassarini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Tantalocchi, Valisena, Uberti, Ntanda, Costantino, Chilafi, Lotjonen, Alesi, Polli, Porzi, Langella.

BOLOGNA SAMPDORIA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Sampdoria Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











