Diretta/ Bologna Spal Primavera, streaming video tv: derby emiliano

DIRETTA BOLOGNA SPAL PRIMAVERA: SFIDA TESA

Bologna Spal, in diretta sabato 16 ottobre 2021 alle ore 13.00 presso il Centro Sportivo Biavati, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato Primavera 1. Derby emiliano tra due formazioni molto vicine in classifica, finora 5 punti per la Spal e 4 per il Bologna. I felsinei proprio prima della sosta hanno rotto il tabù con la prima vittoria stagionale, e che vittoria! Il Bologna ha infatti espugnato il campo della Sampdoria, un gol di Raimondo ha deciso la partita in casa di una formazione che punta al vertice, anche se i blucerchiati non sono stati protagonisti finora di un avvio di stagione particolarmente brillante.

Gli estensi hanno iniziato il loro cammino in campionato battendo proprio la Sampdoria in casa, ma nei successivi tre impegni di campionato non sono riusciti a raccogliere vittorie. Dopo il crollo in casa dell’Empoli, con i campioni d’Italia in carica che hanno travolto con un perentorio 6-0 la Spal, i biancazzurri hanno pareggiato prima della sosta in casa contro il Cagliari, manifestando però ancora problemi in attacco con 2 punti siglati nelle prime quattro partite, solo il Sassuolo finora ha fatto peggio con una sola realizzazione.

DIRETTA BOLOGNA SPAL PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Spal Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su SI Solo Calcio, canale numero 61 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Spal Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Biavati. Per il Bologna, Luca Vigiani schiererà la squadra con un 4-5-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bagnolini; Corazza, Cavina, Stivanello, Amey; Casadei, Pyythia, Wieser, Motolese, Paglica; Raimondo. Risponderà la Spal allenata da Fabrizio Piccareta con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Rigon; Saio, Csinger, Nador, Pavlidis; Roda, Simonetta, Orfei; Campagna; Biancheri, Borsoi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Centro Sportivo Biavati, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.90, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.85.



