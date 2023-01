Diretta Bologna Spezia/ Streaming video tv: partita delicato per i liguri! (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA SPEZIA: THIAGO MOTTA EX DI GIORNATA!

Bologna Spezia è in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara, alle ore 18:30 di venerdì 27 gennaio: è la partita che apre il programma della 20^ giornata e dunque del girone di ritorno della Serie A 2022-2023. È una sfida delicata soprattutto per lo Spezia, che deve ancora pensare a salvarsi: i liguri nell’ultimo turno hanno perso in casa contro la Roma e restano traballanti, anche se il vantaggio di 5 punti sul Verona è comunque un tesoretto da proteggere è chiaro che il trend della squadra di Luca Gotti non sia straordinario, e cadere anche questa sera potrebbe essere deleterio per le speranze di salvezza.

CALCIOMERCATO SPEZIA NEWS/ Il dt Macia: "Stiamo concludendo, percentuale per Kiwior"

Fa decisamente meglio il Bologna, che tutto sommato si mantiene in una zona di classifica sicura; lunedì scorso però è arrivato un pareggio interno contro la Cremonese che è stato abbastanza deludente (oltre che fortunato) quindi oggi l’ex di giornata Thiago Motta vorrà certamente riscattarsi, potendo sfruttare un altro turno casalingo. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Bologna Spezia, proviamo a studiare le scelte dei due allenatori dando uno sguardo alle probabili formazioni di questa interessante e delicata partita che si gioca tra poche ore allo stadio Dall’Ara.

Diretta/ Bologna Cremonese (risultato finale 1-1): grigiorossi sfortunati, è parità!

DIRETTA BOLOGNA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Spezia non sarà una di quelle che per questa 20^ giornata di Serie A saranno trasmesse sui canali della nostra televisione; tuttavia va ricordato che tutti match del massimo campionato di calcio vengono forniti da DAZN, che ha acquisito i diritti per la messa in onda integrale del torneo. Di conseguenza gli abbonati alla piattaforma potranno assistere alle immagini della sfida Bologna Spezia in diretta streaming video – vale a dire utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone – oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

CALCIOMERCATO BOLOGNA NEWS/ Fares aspetta, sondato Frabotta e Vignato può partire

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SPEZIA

Thiago Motta spera di recuperare Arnautovic e Bonifazi per la diretta Bologna Spezia; in difesa comunque cambierebbe presumibilmente poco con Soumaoro e Lucumì centrali a protezione di Skorupski, mentre a destra agirebbe Posch con Lykogiannis ormai stabilmente titolare sull’altro versante. A centrocampo manca Medel, dunque Nikola Moro sarà riproposto a formare la cerniera con Nico Dominguez; davanti può tornare titolare Aebischer che può prendere il posto di Orsolini o Soriano, al centro della trequarti agirebbe Lewis Ferguson e poi spazio a Musa Barrow come centravanti, a meno che Arnautovic dia appunto segnali incoraggianti.

Lo Spezia ha perso il cannoniere Nzola, ed è una tegola pesante: tornerà a febbraio, nel frattempo Gotti dovrebbe giocarsela ancora con Verde a fare da seconda punta al fianco di Gyasi. Dragowski sarà protetto da Amian, Caldara e uno tra Ferrer e Hristov; sulle corsie laterali di centrocampo fuori Holm, infortunatosi domenica scorsa, e dentro presumibilmente il già citato Ferrer o Jacopo Sala. Simone Bastoni spera nel recupero, in caso contrario in mezzo avremmo ancora Bourabia e Ampadu insieme ad Agudelo senza però sottovalutare il nuovo arrivato Zurkowski, che potrebbe essere impiegato dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Bologna Spezia, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita nella 20^ giornata di Serie A. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,87 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,50 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 4,25 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA