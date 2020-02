Diretta Bologna Udinese/ Streaming video tv: felsinei per il riscatto (Serie A)

Bologna Udinese, partita diretta dal signor Fabrizio Pasqua e in programma, sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Dall’Ara di Bologna, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata di Serie A 2019-2020. Dopo tre vittorie consecutive che avevano lanciato il Bologna verso l’Europa, è arrivata per la squadra di Sinisa Mihajlovic una inaspettata battuta d’arresto contro il Genoa in casa. Uno 0-3 pesante che ora i rossoblu proveranno a riscattare contro i friulani che hanno messo un altro mattoncino nella costruzione della loro salvezza pareggiando 0-0 in casa domenica scorsa contro un’altra pretendente all’Europa League, il Verona. L’Udinese non vince però dal match interno contro il Sassuolo dello scorso 12 gennaio e aveva subito 3 sconfitte consecutive prima dei pareggi messi in fila contro Brescia e Verona. Le due squadre si sono già affrontate per 2 volte a Udine in questa stagione, 1-0 e 4-0 le vittorie ottenute dai friulani rispettivamente in campionato e in Coppa Italia. Il Bologna ha vinto 2-1 l’ultimo precedente casalingo contro i bianconeri datato 30 settembre 2018.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Udinese si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA UDINESE

Le probabili formazioni di Bologna Udinese che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Dall’Ara di Bologna. Il Bologna allenato dal serbo Sinisa Mihajlovic sceglierà il 4-2-3-1 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Mbaye; Dominguez, Poli; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. Risponderà l’Udinese guidata in panchina da Luca Gotti disposta con un 3-5-2 con questi uomini in campo: Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Bologna e Udinese. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.95, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.45 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.90. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.85, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 1.87.



