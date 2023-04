DIRETTA/ Bologna Udinese (risultato finale 3-0): Barrow chiude il tris dei felsinei!

DIRETTA BOLOGNA UDINESE (RISULTATO FINALE 3-0)

Bologna Udinese 3-0: vittoria schiacciante dei felsinei, che nella 28^ giornata di Serie A rinverdiscono le loro ambizioni europee affondando allo stesso tempo quelle dei friulani. Il gol che Musa Barrow segna al 50’, arrivando benissimo a rimorchio sull’assist dell’ottimo Nikola Moro, chiude anzitempo la contesa: l’Udinese, già in difficoltà nel primo tempo, non ha più la forza di reagire al terzo colpo inferto da un Bologna che ha aperto la partita aggredendo l’avversario e ha continuato su questa falsariga, confermando tutto quanto di buono fatto vedere nel corso di questo campionato. Chiaramente nella ripresa l’Udinese ha anche provato ad alzare il baricentro e rendersi più pericolosa, ma non è riuscita a riaprire il lunch match.

Dunque il Bologna si prende una vittoria meritatissima che gli consente di tenere il passo della Fiorentina, perché la squadra di Thiago Motta opera in classifica il sorpasso ai danni della stessa Udinese e aggancia nuovamente i viola a quota 40 punti, restando così in ottava posizione a -4 dalla Juventus, che è settima ma tra due settimane abbondanti potrebbe vedersi restituiti i 15 punti. Questo lo vedremo, intanto riguardo la partita del Dall’Ara è giusto parlare di un grande Bologna, che continua a stupire gli addetti ai lavori per il modo in cui gioca. (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA UDINESE (RISULTATO 2-0): GOL DI POSCH E MORO!

Bologna Udinese 2-0: sono bastati 3 minuti perché la squadra di Thiago Motta sbloccasse la partita del Dall’Ara. Quinto gol in campionato per Stefan Posch, sempre più determinante: il Bologna ha iniziato forte provando a fare possesso palla nella metà campo avversaria, pressing alto che ha generato un recupero da parte di Musa Barrow sulla trequarti. Dal gambiano a Posch, che senza pensrci due volte ha scaricato un destro da circa 25 metri. La sfera ha preso una traiettoria strana che non è stata ottimamente letta da Marco Silvestri: come risultato ha terminato la sua corsa in fondo al sacco, dunque Bologna in vantaggio nelle primissime battute dal match.

Al momento quindi la squadra rossoblu starebbe ottenendo una vittoria importante per continuare a inseguire una posizione europea; il Bologna ha poi continuato ad aggredire alto un’Udinese in difficoltà e che non riesce a uscire e costruire qualcosa di buono, i padroni di casa di fatto operano marcature a uomo anche sull’uscita dei friulani. Al 12’ il dominio territoriale del Bologna si concretizza nel raddoppio: lo segna il venticinquenne croato Nikola Moro, schierato titolare da Thiago Motta al centro del campo, che recupera un altro pallone e lo converte in una conclusione vincente all’angolino. Inizio fantastico da parte dei felsinei, ora vedremo come reagirà l’Udinese… (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Bologna Udinese sarà una delle tre che per questa giornata di Serie A sono trasmesse sui canali di Sky Sport, dunque gli abbonati potranno avvalersi anche della diretta streaming video di Bologna Udinese grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente rimane la piattaforma DAZN, per una visione in diretta streaming video come per tutte le partite dell’intero campionato di Serie A.

BOLOGNA UDINESE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

La diretta di Bologna Udinese è a pochi minuti dal suo inizio. Diamo dunque un’occhiata alle statistiche per poi assistere all’evento. I rossoblu trasformano la spinta del Dall’Ara spesso e volentieri in punti: 23 sono arrivati infatti in casa contro i 14 ottenuti in trasferta. Se lo scarto dei gol tra mura amiche e lontano da casa è minimo, si nota la grande differenza con le reti incassate essendoci ben 16 gol di gap tra quelli presi in Emilia (10) e le reti subite in giro per l’Italia (26). L’Udinese ha invece lo stesso numero di punti sia in casa che in trasferta (19). Equilibrio che viene un po’ alterato a livello di gol in quanto i friulani trovano più facile segnare tra le mura amiche della Dacia Arena (22 a 15).

A proposito di reti segnate, la maggior parte di esse sono state segnate nel secondo tempo con uno scarto maggiore di cinque gol rispetto a quelle realizzate nella prima frazione. Adesso leggiamo le formazioni ufficiali, poi Bologna Udinese comincia! BOLOGNA (4-2-3-1): Bardi; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, N. Moro; Aebischer, L. Ferguson, N. Sansone; Barrow. Allenatore: Thiago Motta UDINESE (3-5-3): M. Silvestri; Ehizibue, Bijol, Zeegelaar; Ebosele, Samardzic, Lovric, Pereyra, Udogie; Thauvin, Beto. Allenatore: Andrea Sottil (Aggiornamento di Christian Attanasio)

BOLOGNA UDINESE: I TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta di Bologna Udinese valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di Serie A. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: allo stadio “Renato Dall’Ara” sono ventiquattro gli incroci tra emiliani e friulani: il bilancio parla di nove vittorie ospiti, otto successi dei padroni di casa e sette pareggi. La prima sfida risale al 17 gennaio 1990, 0-0 nel match valevole per la quindicesima giornata di Serie A.

La prima vittoria del Bologna è datata 5 aprile 1998, 2-0 mentre la prima affermazione ospite risale al 20 settembre 1998, un perentorio 1-3 nella sfida utile per la ventiduesima giornata del massimo campionato italiano. La partita con più gol tra Bologna e Udinese è, invece, del 30 aprile 2017, un netto 4-0 scandito dalla doppietta di Destro dopo l’autogol di Danilo e il sigillo di Taider. L’ultimo incrocio, infine, è del 24 aprile, un pareggio nella trentaquattresima giornata dello scorso torneo di Serie A. (Giulio Halasz)

BOLOGNA UDINESE: FELSINEI FAVORITI!

Bologna Udinese, in diretta naturalmente dallo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano, si giocherà alle ore 12.30 di oggi, domenica 2 aprile 2023, come incontro dell’ora di pranzo della ventottesima giornata del campionato di Serie A. La situazione in classifica è praticamente identica, con 37 punti per i padroni di casa del Bologna e 38 invece per gli ospiti dell’Udinese, dunque potremmo parlare della diretta di Bologna Udinese come di uno scontro fra due formazioni che provano a tenere vivo il sogno di lottare per un posto nella prossima edizione della Conference League.

Il Bologna tuttavia non vince da tre partite, prima della sosta ha pareggiato contro la Salernitana e avrebbe quindi bisogno di un successo sfruttando il fattore campo, fermo restando che il giudizio sulla stagione felsinea resta più che positivo. L’Udinese invece arriva da due vittorie consecutive, prima della sosta aveva sconfitto il Milan e avrebbe fatto volentieri a meno di fermarsi, ma ora proverà a ripartire con slancio. Questo è il quadro della situazione, ma naturalmente adesso siamo pronti a scoprire che cosa succederà nella diretta di Bologna Udinese…

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA UDINESE

Andiamo adesso ad esaminare quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Bologna Udinese. I padroni di casa rossoblù dovrebbero proporci un modulo 4-2-3-1, con questi possibili undici titolari: Skorupski in porta; i quattro difensori Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis da destra a sinistra; nel cuore della mediana ecco Moro e Schouten; sulla trequarti Orsolini come ala destra, Ferguson in posizione centrale e Kyriakopoulos sulla sinistra di questo terzetto che agirà alle spalle di Barrow, che dovrebbe essere il centravanti del Bologna.

La risposta dell’Udinese poterebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-1-1 nel quale ipotizziamo la difesa a tre formata da Ebosele, Bijol e Masina davanti al portiere Silvestri; ecco poi nella folta linea del centrocampo a cinque Ehizibue a destra, Udogie esterno sinistro e nel cuore della mediana il regista Arslan affiancato dalle due mezzali Samardzic e Lovric; infine il reparto offensivo bianconero con Pereyra trequartista alle spalle del centravanti Beto. Possibile però anche il modulo a due punte, con Success in attacco e Pereyra arretrato a centrocampo a danno di Lovric o Samardzic.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico sulla diretta di Bologna Udinese secondo le quote dell’agenzia Snai. I padroni di casa rossoblù partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,35 in caso di segno X per il pareggio oppure fino a 3,30 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse l’Udinese a vincere oggi.











