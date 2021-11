Diretta Bologna Venezia/ Streaming video tv: Mihajlovic ospita Zanetti (Serie A)

DIRETTA BOLOGNA VENEZIA: PAOLO ZANETTI ALL’ESAME MIHAJLOVIC

Bologna Venezia, sarà diretta dall’arbitro Chiffi della sezione di Padova. Allo stadio Renato Dall’Ara, domenica 21 novembre alle ore 15:00, andrà in scena la gara valevole per la 13^ giornata di andata del campionato di Serie A. Il Bologna vuole confermare il periodo positivo di forma, dopo le due vittorie consecutive, l’ultima in casa della Sampdoria con il risultato di 1-2. La formazione di Sinisa Mihajlovic è in nona posizione con 18 punti, gli stessi di Juventus e Fiorentina, a una sola lunghezza dalla zona-Europa, con il sesto posto occupato dalla Roma.

Il Venezia è reduce dalla clamorosa vittoria per 3-2 contro la Roma di José Mourinho. Un risultato che ha permesso alla squadra del più giovane allenatore del campionato, Paolo Zanetti, di staccare la zona-retrocessione di tre punti, dando serenità all’ambiente. I lagunari infatti, sono in quindicesima posizione con 12 punti. L’ultimo scontro tra le due compagini allo stadio Dall’Ara, risale alla stagione di Serie A 2001-2002. In quell’occasione, la partita terminò in parità, con il risultato finale di 1-1.

DIRETTA BOLOGNA VENEZIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Bologna Venezia di Serie A sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN, si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisogna essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet ed essere in possesso di un dispositivo abilitato alla visione come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart Tv. Questa partita non sarà quindi una delle tre partite trasmesse in co-esclusiva con l’emittente Sky Sport.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BOLOGNA VENEZIA

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Bologna Venezia. L’allenatore dei rossoblù, Sinisa Mihajlovic dovrà fare a meno di Lorenzo De Silvestri, fermo per un problema muscolare. A prendere il suo posto dovrebbe essere Skov Olsen. Si tratterebbe dell’unico cambio rispetto alla formazione dello scorso turno, la quale ha vinto in casa della Sampdoria. Ecco i probabili undici titolari del Bologna, modulo 3-4-2-1: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Skov Olsen, Dominguez, Svanberg, Hickey; Barrow, Soriano; Arnautovic.

Per quanto concerne il Venezia, l’allenatore Paolo Zanetti dovrebbe apportare qualche cambio rispetto alla formazione vincente nella scorsa giornata contro la Roma. Potrebbero partire dal primo minuto l’esperto Molinaro e il bomber della scora Serie. B, Francesco Forte. Con il 4-3-3 confermato, questa la probabile formazione del Venezia: Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Ampadu, Tessmann, Busio; Aramu, Okereke, Forte.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della partita Bologna Venezia di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria del Bologna, abbinata al segno 1, è quotata 1.60. Un eventuale pareggio, proposto con il segno X, viene proposto a 4.00. Il risultato meno probabile, sembra essere il successo esterno del Venezia, infatti la vittoria dei lagunari, abbinata al segno 2, è quotata 5.25.



