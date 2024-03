Diretta/ Bologna Verona Primavera (risultato 1-0) streaming video tv: rete di Amey! (oggi 2 marzo 2024)

DIRETTA BOLOGNA VERONA PRIMAVERA (RISULTATO 1-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Bologna ed Hellas Verona Primavera è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è già di 1 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Magnani si affacciano pericolosamente in zona offensiva subito al 2′ con un tiro di poco largo provato da Bray ma gli ospiti allenati da mister Sammarco rispondono riuscendo a passare in vantaggio al 7′ grazie alla rete messa a segno da Amey, autore di un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Ecco le formazioni ufficiali: BOLOGNA U19 – Bagnolini, Carretti, Menegazzo, Amey, Ravaglioli, Svoboda, Baroncioni, Lai, Byar, Tonin, Mangiameli. A disposizione: Gasperini, Happonen, Hodzic, Kongslev, Rosetti, Idaro, Mercier, Zilio, Mukelenge, Tordiglione, De Luca. Allenatore: Paolo Magnani. HELLAS VERONA U19 – Toniolo, Nwanege, Patane, Dentale, D’Agostino, Riahi, Cazzadori, Caneva, Corradi, Popovic, Cisse. A disposizione: Ravasio, Marchetti, Dalla Riva, Ramage, Ajayi, Agbonifo, Szimionas, Doucoure, Valenti, Fagoni, Vermesan. Allenatore: Paolo Sammarco. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA BOLOGNA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare in diretta Bologna Verona Primavera basterà collegarsi al numero 60 del digitale terrestre, ergo sull’emittente televisiva di Sportitalia. Questo canale infatti detiene i diritti per il campionato primavera e sarà possibile seguirlo anche sul loro sito in streaming.

SI GIOCA

Pochissimi minuti al via della diretta di Bologna Verona Primavera, cioè giusto il tempo per presentare i numeri stagionali di rossoblù e gialloblù prima del via all’incontro odierno. Nelle ultime sette giornate ecco due pareggi e cinque sconfitte per il Bologna Primavera: è quindi un periodo di calo in un campionato d’altronde difficile fin dall’inizio per i felsinei. In totale, i giovani rossoblù hanno 19 punti in classifica grazie a cinque vittorie, quattro pareggi e ben quattordici sconfitte, con un pessimo -24 nella voce della differenza reti, a causa di 27 gol segnati a fronte dei ben 51 invece al passivo.

Il Verona Primavera invece è tornato alla vittoria dopo due pareggi e tre sconfitte, ma soprattutto i 30 punti complessivi in classifica indicano un bilancio certamente migliore anche se non eccezionale per i veneti, che hanno raccolto sette vittorie, nove pareggi e sette sconfitte; i gol segnati sono 39 e quelli al passivo invece 36, per cui c’è un buon +3 nella voce della differenza reti della Primavera del Verona. I numeri ci dicono questo, ma ora conta solo relativamente: parola al campo, finalmente la diretta di Bologna Verona Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LA PRESENTAZIONE

La diretta di Bologna Verona Primavera si preannuncia piena di tensione per la posta in palio messa da tre punti preziosi, i prossimi novanta minuti partiranno oggi 2 marzo alle 15,00 e saranno valevoli per la 24esima giornata di Primavera.

Il Bologna, reduce da una pesante sconfitta contro la Fiorentina, cercherà di riscattarsi e di tornare alla vittoria per risalire la classifica. Dall’altra parte del campo, il Verona, reduce da una vittoria importante che ha interrotto una serie di sconfitte, proverà a consolidare il proprio miglioramento e a continuare sulla strada del successo.

BOLOGNA VERONA PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

Concentriamoci ora sulle probabili formazioni della diretta di Bologna Verona Primavera con la speranza di trovare insieme i possibili protagonisti dell’incontro: è difficile non vedere la presenza di Lai nel centrocampo rossoblu, un giocatore dinamico e abile nell’interdizione, ma anche capace di gestire il possesso palla con fiducia.

La sua presenza sarà fondamentale per dare equilibrio e sicurezza al centrocampo dei rossoblù. Per il Verona Primavera, invece, ci sarà probabilmente la conferma di Dentale dopo il suo splendido gol contro la Juventus, dimostrando le sue qualità tecniche e la sua capacità di incidere in fase offensiva.

BOLOGNA VERONA PRIMAVERA, LE QUOTE

Passiamo ora alle quote della diretta di Bologna Verona Primavera, grazie al sito della Sisal: il segno 1 è quotato a 2,3 mentre il segno opposto a 1,9. Il segno X che signifa pareggio invece è stato fissato a 2,5.











