Diretta Bologna Verona/ Streaming video tv: sognando l’Europa (Serie A)

Bologna Verona, in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara del capoluogo emiliano, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 19 gennaio 2020, per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Bologna Verona si presenta come una sfida intrigante fra due formazioni che al momento viaggiano in una serena posizione di classifica e potrebbero anzi provare ad inserirsi pure nella lotta per un posto in Europa League. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic deve però riscattarsi dalla sconfitta contro il Torino di domenica scorsa che ha lasciato i rossoblù a 23 punti, mentre il Verona di Ivan Juric è senza dubbio la rivelazione del campionato e grazie alla vittoria contro il Genoa vanta già 25 punti, un bottino eccellente per una neopromossa che per di più ha ancora una partita da recuperare. Chi saprà dunque avanzare ancora per dare più concretezza a un sogno?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Verona sarà garantita sul canale 209 della televisione satellitare, cioè DAZN 1. Questo perché la partita sarà trasmessa appunto dalla piattaforma DAZN, di conseguenza sarà offerta in diretta streaming video agli abbonati DAZN oppure in tv a quegli abbonati Sky che abbiano attivato la specifica offerta dedicata.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VERONA

Andiamo adesso ad analizzare quali potrebbero essere le probabili formazioni per Bologna Verona. Modulo 4-2-3-1 per Sinisa Mihajlovic, che in attacco si affida all’eterno Palacio sostenuto dai tre giocatori sulla trequarti. Un ballottaggio potrebbe profilarsi in mediana, dove Dzemaili è favorito ma scalpitano pure Schouten e l’acquisto di gennaio Dominguez, mentre nella retroguardia rossoblù sembra essere tutto definito. Modulo 3-4-2-1 invece per Ivan Juric: per l’Hellas tutte le attenzioni si concentrano sul reparto offensivo, dove tutte le maglie sono ancora da assegnare. Pazzini infatti sembra lievemente favorito su Stepinski e Di Carmine in un ballottaggio a tre per il ruolo di prima punta, sulla trequarti invece agiranno due tra Verre, Zaccagni, Pessina e l’ultimo arrivato Borini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Bologna Verona, in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa, infatti il segno 1 è proposto alla quota di 1,95. Si sale poi a 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X), infine una vittoria esterna del Verona varrebbe 4,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



