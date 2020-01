Diretta Verona Genoa/ Streaming video tv: Ivan Juric è l’ex del match! (Serie A)

Mentre manca sempre meno al fischio d’inizio della diretta di Verona Genoa, è certo bene ora prendere in esame anche gli allenatori che saranno chiamati in campo oggi per la 19^ giornata. A fare gli onori di casa naturalmente sarà Ivan Juric, allenatore dell’Hellas dal luglio del 2019 e al momento certo soddisfatto da quanto fatto dal suo spogliatoio nella prima parte della stagione. Aggiungiamo che il croato è noto ex del match avendo allenato il Genoa in ben tre occasioni (che diventano 4 se consideriamo pure l’esperienza con le giovanili del grifone dal settembre del 2013 al giugno del 2014). Di contro oggi però al Bentegodi vedremo Davide Nicola, arrivato a dirigere i liguri solo lo scorso 28 dicembre e dunque solo alla seconda panchina dei rossoblu (inaugurata però con la vittoria). (agg Michela Colombo)

Per la diretta di Verona Genoa, certo vale la pena anche prendere in considerazione lo storico che interessa i due club, chiamati in campo solo tra poche ore per la 19^ giornata. Dati alla mano possiamo infatti contare di 64 precedenti già occorsi tra le due squadre e segnati in contesti ufficiali dal 1951 in avanti sia per il primo come per il secondo campionato nazionale, oltre che in Coppa Italia. Tabella alla mano contiamo dunque a oggi di 18 successi dell’Hellas per lo scontro diretto e 21 vittorie dei Grifone, con anche 25 pareggi, segnati entro il fischio finale. Va quindi aggiunto alla nostra analisi che l’ultimo testa a testa segnato tra Verona e Genoa risale alla stagione 2017-2018 della Serie A: allora nel doppio confronto fu doppia vittoria dei rossoblu, sia nel turno di andata col risultato di 1-0, che al ritorno in casa, per 3-1. (agg Michela Colombo)

Verona Genoa, partita diretta dal signor Maurizio Mariani e in programma domenica 12 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Un’altra partita potenzialmente importante per gli scaligeri che hanno compiuto un passo avanti verso la salvezza passando in casa della Spal, ora di nuovo fanalino di coda della classifica. Verona ora a +8 dal terzultimo posto e a 3 punti dal settimo posto che a fine stagione potrebbe potenzialmente regalare l’Europa League. Un altro passo decisivo potrebbe essere rappresentato da una vittoria in casa contro un Genoa che occupa proprio la terzultima piazza a braccetto con il Brescia. Grifoni che all’esordio in panchina di Davide Nicola hanno vinto una contestata sfida interna contro il Sassuolo, con le decisioni arbitrali che hanno scatenato le proteste degli emiliani. Ma il gol di Pandev nel finale ha regalato ossigeno puro nella corsa salvezza dopo un Natale trascorso all’ultimo posto dai rossoblu. Il Verona non batte il Genoa in casa dal 2014, con i liguri che hanno vinto l’ultimo precedente al “Bentegodi”, 0-1 il 4 dicembre 2017 con un gol decisivo proprio di Goran Pandev.

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Verona Genoa, domenica 12 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso lo stadio Marc’Antonio Bentegodi di Verona per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Verona allenato da Ivan Juric sceglierà il 3-4-2-1 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. Risponderà il Genoa guidato in panchina da Davide Nicola con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Radu; Ghiglione, Romero, Criscito, Pajac; Sturaro, Schone, Cassata; Agudelo, Pinamonti, Pandev.

