Diretta Bologna Villarreal/ Risultato live: esame iberico per i rossoblù

Bologna Villarreal, in diretta dallo stadio Olimpico di Serravalle nella Repubblica di San Marino, è la partita amichevole che alle ore 20.45 di questa sera, sabato 10 agosto 2019, costituisce uno stuzzicante impegno internazionale nell’estate 2019 per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, che lotta contro la leucemia mentre i suoi ragazzi si stanno preparando a un nuovo campionato di Serie A, da vivere possibilmente meglio del precedente, che ha cambiato faccia proprio con l’arrivo di Mihajlovic. Gli auspici sembrano essere più che positivi: il Bologna infatti ha superato nei giorni scorsi un doppio esame tedesco con le vittorie ottenute contro lo Schalke 04 e in seguito anche contro l’Augsburg. Questa volta ecco una sfida tutta latina: Bologna Villarreal sarà un esame di spagnolo e un nuovo test verso l’inizio del campionato, dal quale ormai ci separano solamente due settimane.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Villarreal non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per questa amichevole internazionale dei rossoblù felsinei. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network del Bologna.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VILLARREAL

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Bologna Villarreal, prendiamo come base di partenza le scelte di Sinisa Mihajlovic nella precedente amichevole internazionale della squadra emiliana, che sabato scorso aveva saputo battere per 3-2 i tedeschi dell’Augsburg. In porta il titolare era stato Skorupski; davanti a lui, i titolari da destra a sinistra nella linea difensiva a quattro erano stati Tomiyasu, Denswil, Danilo e Dijks; ecco poi in mediana come centrocampisti titolari Poli, Kingsley e Soriano; infine il tridente d’attacco, che di partenza era stato tutto italiano grazie alla presenza come titolari di Orsolini, Destro e Sansone. Ci saranno delle novità nelle scelte del mister a sette giorni di distanza?



