Diretta Schalke Bologna/ Risultato live: amichevole di lusso per i felsinei

Schalke Bologna si gioca lunedì 29 luglio 2019 alle ore 18.00 sarà una sfida amichevole che andrà in scena a Kitzbuhel, in Austria. Secondo test del ritiro con base nella cittadina austriaca di Neustift per i felsinei, dopo quella disputata venerdì scorso a Kufstein contro il Colonia. Ancora una formazione di Bundesliga dunque nel cammino della preparazione stagionale dei rossoblu, che hanno già disputato anche due test nel precedente ritiro di Castelrotto, vincendo in goleada 9-0 contro la Rappresentativa Sciliar e 5-0 contro la Virtus Bolzano. La preparazione della formazione emiliana è stata ovviamente influenzata dalla vicenda del tecnico Sinisa Mihajlovic che tiene in ansia tutto il mondo dello sport, con l’allenatore serbo che poche settimane fa ha comunicato di essere malato di leucemia. Mihajlovic è comunque rimasto al timone della squadra e il suo secondo, Taniga, sta guidando il panchina il Bologna in queste prime amichevoli stagionali. I test contro le squadre tedesche rappresentano senz’altro un primo banco di prova per capire le potenzialità della squadra che, con Mihajlovic in panchina, lo scorso anno ha cambiato completamente pelle nel girone di ritorno, salvandosi tranquillamente dopo essere stata ad un passo dal baratro. Schalke e Bologna si ritrovano di fronte in amichevole a tre anni dall’ultima volta. L’ultimo precedente risale al 4 agosto del 2016, vinse col punteggio di 2-1 la formazione di Gelsenkirchen con i gol di Di Santo e Tekpetey, per il Bologna riuscì momentaneamente a riacciuffare il pareggio Brienza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’amichevole Schalke Bologna, lunedì 29 luglio 2019 alle ore 18.00, si potrà seguire in diretta tv via satellite per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sui canali numero 201 e 203, rispettivamente Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Per gli abbonati alla pay tv satellitare ci sarà anche la possibilità di seguire il match in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI SCHALKE BOLOGNA

Le probabili formazioni dell’amichevole Schalke-Bologna, lunedì 29 luglio 2019 alle ore 18.00 a Kitzbuhel. I tedeschi allenati da David Wagner giocheranno con un 4-4-2 schierato con Nubel tra i pali, l’inglese Kenny sull’out difensivo di destra e Oczipka sull’out difensivo di sinistra, mentre il serbo Nastasic e Kutucu saranno i due centrali. Al centro della mediana si muoveranno lo spagnolo Mascarell e il francese Stambouli, mentre al belga Rama sarà affidata la fascia destra e il gallese Matondo si muoverà sul lato opposto del campo. In attacco, Mercan farà coppia con il marocchino Harit. Risponderà il Bologna, con il 4-2-3-1 disegnato dal tecnico Mihajlovic che non potrà essere seduto sulla panchina rossoblu per i noti motivi di salute: il polacco Skorupski in porta alle spalle di una linea difensiva a quattro con Mbaye, Denswil, Danilo e Dijks titolare; Nagy e Donsah saranno i vertici arretrati di centrocampo con Sansone, Palacio e Soriano chiamati a supportare l’unica punta di ruolo che sarà Mattia Destro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse sull’amichevole di Kitzbuhel indicano lo Schalke favorito, con William Hill che quota 1.90 la vittoria tedesca, mentre Bet365 propone a 3.30 l’eventuale pareggio ed Eurobet offre a 3.90 il successo felsineo. Per i gol realizzati complessivamente nel corso del match, Bwin quota 1.65 l’over 2.5 e 2.25 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA