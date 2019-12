Diretta Brindisi Neptunas Klaipeda/ Streaming video tv: sfida importante per Vitucci

Brindisi Neptunas Klaipeda si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 11 dicembre: presso il PalaPentassuglia va in scena la partita valida per l’ottava giornata della Champions League 2019-2020 di basket, primo turno del girone di ritorno. La Happy Casa, nel gruppo D, occupa la sesta posizione con 3 vittorie e 4 sconfitte ma può ancora qualificarsi: a passare il turno sono infatti le prime quattro squadre del girone e, entrando in questa giornata, c’era una sola partita da recuperare per la banda di Frank Vitucci. All’andata gli avversari lituani avevano vinto di 10 punti: questo significa che espugnando il PalaPentassuglia il Neptunas si renderebbe irraggiungibile, e dunque i pugliesi dovranno poi giocarsi la qualificazione nelle partite contro Digione e Saragozza (soprattutto in queste). Vedremo quello che succederà nella diretta di Brindisi Neptunas Klaipeda, nel frattempo possiamo andare a studiare alcuni dei temi principali legati a questa partita di Champions League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brindisi Neptunas Klaipeda, che non viene trasmessa sui canali del nostro Paese; tuttavia come sempre la piattaforma Eurosport Player fornisce le gare internazionali delle nostre squadre di basket, e dunque gli abbonati al servizio potranno gustarsi questa serata in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, sul sito www.championsleague.basketball, troverete tutte le informazioni utili sulle due squadre in campo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA BRINDISI NEPTUNAS KLAIPEDA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brindisi Neptunas Klaipeda arriva a pochi giorni dal ko che la Happy Casa ha subito contro Sassari, una sfida interna che avrebbe potuto lanciare i pugliesi all’inseguimento della Virtus Bologna recuperandole due punti. Un test di maturità che la squadra di Frank Vitucci non ha superato, ma si tratta pur sempre di un episodio: almeno in Serie A1 infatti Brindisi sta dando prova di essere un roster costruito con raziocinio, con alcune grandi individualità (su tutti Adrian Banks) che possono davvero aiutare a raggiungere grandi traguardi. Diverso il discorso in Champions League, dove il ritmo non è mai stato trovato: gestire il doppio impegno per questa squadra è complesso e lo dimostrano i risultati ottenuti. Per di più in termini di doppia sfida diretta, contro le avversarie che la precedono in classifica, Brindisi non è certo messa bene: volendo “esagerare” o comunque ipotizzare, potremmo dire che una sconfitta questa sera sancirebbe l’eliminazione dei pugliesi dalla Champions League, vincere invece potrebbe riaprire del tutto i giochi legati alla classifica del gruppo A, anche se chiaramente bisognerebbe poi completare l’opera nelle prossime settimane.



© RIPRODUZIONE RISERVATA