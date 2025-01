DIRETTA BONN REGGIO EMILIA: IN GERMANIA PER IL PLAY-IN

Inizia una nuova fase della Champions League di basket con la diretta Bonn Reggio Emilia, che ci dà appuntamento alle ore 20.00 di questa sera, mercoledì 8 gennaio 2025, presso la Telekom Dome della città tedesca per gara-1 del play-in. Subito uno sguardo al regolamento della Champions: in questa fase si affrontano le seconde e le terze dei gironi, la serie sarà al meglio delle tre partite e i padroni di casa della Telekom Baskets Bonn avranno il fattore campo nell’eventuale gara-3 perché arrivano dal secondo posto nel proprio gruppo.

Una situazione non facile quindi per la Pallacanestro Reggiana, che però in caso di vittoria stasera nella diretta Bonn Reggio Emilia si garantirebbe un prezioso match-point casalingo in gara-2, che sarà settimana prossima in Italia. L’esito del girone è stato abbastanza beffardo per gli emiliani, che sono stati a lungo in corsa per il primo posto e infine si sono invece ritrovati addirittura terzi. Il cammino quindi si fa più complicato, ma adesso i rimpianti non servono a nulla: è meglio pensare a dare limassimo nella diretta Bonn Reggio Emilia…

BONN REGGIO EMILIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta Bonn Reggio Emilia in tv non sarà garantita, tuttavia ci penserà la piattaforma DAZN a garantire ai propri abbonati stasera la diretta Bonn Reggio Emilia in streaming video, opportunità preziosa per tutti i tifosi e gli appassionati, dando per scontato che non saranno molti quelli che potranno essere presenti dal vivo in Germania.

DIRETTA BONN REGGIO EMILIA: COSA CI HA DETTO LA FASE A GIRONI?

Come abbiamo già accennato, ci sono dei rimpianti oggettivamente per la Reggiana verso la diretta Bonn Reggio Emilia. La vittoria sfiorata sul campo del Rytas Vilnius nella quinta giornata avrebbe potuto spalancare le porte della Top 16, invece è arrivata una sconfitta ai supplementari seguita dallo scivolone casalingo contro il Falco-Vulcano Szombathely, che ha relegato Reggio Emilia addirittura in terza posizione e quindi con il fattore campo avverso in questo play-in di gennaio.

Qualche rimpianto c’è anche per Bonn a dire il vero, perché i tedeschi hanno perso una partita contro i lettoni del VEF Riga ultimi del girone: in caso di successo ci sarebbe stato il primo posto per Bonn, che ha chiuso il gruppo con un bilancio di 4-2 come l’Aek Atene, ma con i greci che a quel punto hanno avuto la meglio grazie allo scontro diretto favorevole. Una annotazione è significativa in vista della diretta Bonn Reggio Emilia: i tedeschi hanno vinto tre volte su tre in casa, alla Reggiana però servirà un colpaccio per andare avanti nella Champions League di basket…