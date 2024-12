DIRETTA REGGIO EMILIA FALCO: ULTIMA CHANCE PER IL PRIMO POSTO

La diretta Reggio Emilia Falco ci terrà compagnia dalle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 18 dicembre 2024, naturalmente presso il PalaBigi della città emiliana, dove si giocherà questa partita valida per la sesta e ultima giornata del girone F della Champions League di basket. Una partita da vincere per la Pallacanestro Reggiana, innanzitutto per tenersi dietro gli ungheresi del Falco-Vulcano Szombathely, che avendo vinto il match d’andata in casa loro si prenderebbero il secondo posto in caso di colpaccio esterno.

DIRETTA/ Sassari Reggio Emilia (risultato finale 72-79): Winston 22, vittoria Unahotels! (14 dicembre 2024)

Ecco allora che vincere nella diretta Reggio Emilia Falco garantirebbe innanzitutto la certezza del secondo posto e quindi del fattore campo nell’abbinamento dei play-in; inoltre un successo lascerebbe pure aperta una piccola speranza di agganciare ancora il primo posto, anche se per quello servirebbe anche la gentile collaborazione del Rytas Vilnius, sotto forma di sconfitta dei lituani sul campo dello Slask Wroclaw, eventualità piuttosto remota considerando che i polacchi sono già eliminati. In ogni caso una speranza c’è ancora, bisogna tenerla viva vincendo la diretta Reggio Emilia Falco…

DIRETTA/ Napoli Reggio Emilia (risultato finale 76-84): la GeVi è sempre più ultima! (8 dicembre 2024)

REGGIO EMILIA FALCO IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Se non sarete al palazzetto, ricordiamo che la diretta Reggio Emilia Falco sarà garantita agli abbonati alla piattaforma DAZN, quindi si tratterà di una diretta streaming video, visibile in tv a patto di avere un televisore dotato di connessione Internet. In alternativa, indichiamo il sito Internet e gli account social ufficiali della Pallacanestro Reggiana e della manifestazione, in particolare il sito https://www.championsleague.basketball/

DIRETTA REGGIO EMILIA FALCO: COME SI ARRIVA ALL’ULTIMA GIORNATA?

Lo scenario sarebbe stato molto diverso in caso di successo in Lituania nella scorsa giornata: sarebbe stato possibile, considerando che la Reggiana ha perso solamente al supplementare, quindi ha sfiorato l’impresa. Anzi, la diretta Reggio Emilia Falco sarebbe a quel punto diventata “inutile”, perché la seconda vittoria contro il Rytas avrebbe garantito ovviamente il vantaggio nello scontro diretto anche in caso di arrivo a pari punti, mentre gli ungheresi si sono auto esclusi dalla rincorsa al primo posto perdendo clamorosamente in casa contro i polacchi.

DIRETTA/ Vilnius Reggio Emilia (risultato finale 94-84): ko per gli emiliani (Champions, 4 dicembre 2024)

La chance è sfuggita di un soffio, il bilancio allora al momento per Reggio Emilia è di una doppia vittoria contro il Wroclaw, una vittoria e una sconfitta contro il Rytas e la sconfitta contro il Falco a casa loro. La buona notizia è che il vantaggio nello scontro diretto con i lituani è stato comunque salvato, ma si applicherà solo se Reggio Emilia vincesse e contemporaneamente i lituani perdessero. La certezza è che comunque bisogna vincere, anche per non scivolare clamorosamente al terzo posto: in attesa di eventuali buone notizie dall’altro campo, cosa ci dirà la diretta Reggio Emilia Falco?