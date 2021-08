DIRETTA BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO/ Streaming tv: come arrivano alla finale

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO: LO STATO DI FORMA

Nella trepidante attesa di dare il via alla diretta Borussia Dortmund e Bayern Monaco, pure ci pare necessario andare a ricordare come i due club approdano alla finale della Supercoppa di Germania. Cominciamo con i gialloneri, che dopo un’estate ben prova di soddisfazioni (e diversi KO in amichevole), pure ha iniziato al meglio il campionato, segnando un ottimo 3-0 al Wehen in Coppa e il 5-2 all’Eintracht nel primo turno di campionato. Non possiamo dire lo stesso per il Bayern Monaco: Nagelsmann non è stato impeccabile nei match estivi e iniziata la stagione ha fatto anche di peggio. I Bavaresi hanno rimediato appena un pareggio nella prima giornata della Bundesliga, per 1-1 contro il Monchengladbach: non proprio il miglior avvio per i campioni in carica. Chissà però che cosa potrebbe accadere oggi nella Supercoppa! (agg Michela Colombo)

BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo subito a tutti gli appassionati che la diretta tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco sarà visibile in diretta tv in esclusiva su Sky: appuntamento alle ore 20.30 al canale Sky Sport Uno, al 201 del telecomando. La finale della Supercoppa di Germania 2021 pure sarà visibile in diretta streaming video tramite il comodo servizio Sky Go, ovviamente riservato solo agli abbonati.

FINALE SUPERCOPPA DI GERMANIA 2021

Borussia Dortmund Bayern Monaco, in diretta dal Signal Induna park di Dortmund, è la partita in programma oggi, martedì 17 agosto 2021: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Appena cominciata la stagione della Bundesliga, ecco che si chiude l’annata precedente del calcio tedesco con la finale della Supercoppa tedesca: in campo i gialloneri, vincitori della coppa nazionale, pronti a realizzare l’impresa contro i Bavaresi, campioni di Germania in carica e pure club che detiene il record di successi in questa manifestazione (con ben otto titoli vinti).

L’attesa verso la finalissima è ovviamente grande visti i nomi e il palmares dei protagonisti chiamati in campo: pure la partita di questa sera sarà un ‘ottima occasione per valutare la condizione delle due squadre dopo un’estate non sempre facile, chiamate pure a una stagione sempre brillante.

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND BAYERN MONACO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Trattandosi di un big match, che pure arriva solo all’avvio di una nuova stagione (e con la finestra di mercato estivo ancora aperta), non ci è immediato fissare le probabili formazioni della diretta tra Borussia Dortmund e Bayern monaco, finale della Supercoppa di Germania: pure possiamo provarci. Cominciando dai gialloneri ecco che Rose potrebbe confermare il 4-3-3 visto solo pochi giorni fa con l’Eintracht e dunque dare spazio dal primo minuto a Kobel tra i pali, come pure al quartetto in difesa con Schulz, Papadopoulos, Akanji e Passlack. Per il centrocampo è indispensabile un giocatore come Dahoud, circondato da Bellingham e da Reyna: in attacco ecco poi pronti dal primo minuto Haaland come pure Hazard e Reus, anche se dalla panca Malen scalpita.

Spazio al 4-2-3-1 per il Bayern Monaco con Nagelsmann che dovrebbe puntare su Neuer tra i pali e pure sulla coppia al centro della difesa con Sule e Upamecano: Davies e Stanisic saranno le prime scelte per i corridoi esterni. Goretzka e Kimmich saranno poi titolari nel centrocampo a due, posti pure alle spalle di Muller, avanzato sulla trequarti: Gnabry, Lewandowski e Sanè completeranno il reparto offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Trattandosi di una finale, posta poi a inizio stagione, ci risulta molto difficile fissare un pronostico netto per la diretta Borussia Dortmund Bayern Monaco: pure Eurobet non ha difficoltà a vedere i gialloneri come chiari favoriti. Consultando le quote per l’1×2 dell’incontro vediamo che il successo di Rose è stato dato a 1.45, contro il più elevato 6.20 fissato per la vittoria bavarese: il pari vale 4.80.

