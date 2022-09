Diretta Borussia Dortmund Copenaghen/ Streaming video tv: prima in Champions League

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND COPENAGHEN: ESORDIO GIALLONERO!

Borussia Dortmund Copenaghen sarà diretta dall’arbitro francese François Letexier: al Signal Iduna Park si gioca alle ore 18:45 di martedì 6 settembre, prima giornata nel gruppo G di Champions League 2022-2023. Arriva l’esordio per i gialloneri, che di riffa o di raffa sono sempre qui: siamo lontani dai tempi in cui con Jurgen Klopp raggiungevano la finale dopo aver vinto due campionati, c’è stato ridimensionamento ma la squadra oggi allenata da Edin Terzic è comunque un cliente sempre parecchio scomodo, che particolarmente in questo girone parte con la concreta possibilità di timbrare gli ottavi di finale e poi giocarsela a seconda del sorteggio.

Storia ovviamente diversa per il Copenaghen, che una decina di anni fa la fase a gruppi l’aveva anche superata; naturalmente i danesi vogliono provare a strappare il pass per l’Europa League e in tal senso non sono assolutamente favoriti nella corsa, sperando magari in qualche vittoria di prestigio. Valuteremo cosa succederà tra poche ore nella diretta di Borussia Dortmund Copenaghen; intanto, aspettando che la partita prenda il via, possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del match.

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND COPENAGHEN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Borussia Dortmund Copenaghen sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Champions League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di Infinity Plus: anche in questo caso avremo una visione in mobilità e riservata a tutti i clienti della piattaforma.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND COPENAGHEN

Dunque per la diretta Borussia Dortmund Copenaghen avremo un 4-2-3-1 da parte di Terzic: Hummels e Schlotterbeck sono i due centrali a protezione del portiere Kobel, sugli esterni difensivi dovremmo vedere Meunier e Marius Wolf. Centrocampo con Emre Can che si gioca una maglia con Ozcan, dovrebbe invece essere certo del posto Bellingham ma il fatto che il match sia abbordabile potrebbe anche portare al turnover per alcuni titolari. Per esempio Reus o Brandt, con Giovanni Reyna e Thorgan Hazard che scalpitano; il belga può anche sostituire Bynoe-Gittens, come centravanti invece è testa a testa tra Modeste e Moukoko.

È un 4-3-3 quello del Copenaghen di Jess Thorup: tra i pali va Ryan, poi Vavro (ex Lazio) e Khocholava sono i centrali di una difesa che dovrebbe avere in Diks e Kristiansen i due terzini. In mediana opera Zeca come playmaker basso, ai suoi lati dovremmo vedere le mezzali Haraldsson e Claesson (nazionale svedese che ben conosciamo) con un tridente nel quale Johannesson e Daramy (quest’ultimo in ballottaggio con Mukairu per la corsia sinistra) opereranno come laterali a supporto della prima punta Cornelius, lui pure volto noto della nostra Serie A.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a dare uno sguardo a quello che l’agenzia Snai ha previsto, in termini di quote, per un pronostico sulla diretta Borussia Dortmund Copenaghen. La squadra favorita per la partita del girone di Champions League è quella di casa: la vittoria interna del Borussia Dortmund, regolata dal segno 1, vi permetterebbe di guadagnare una cifra equivalente a 1,35 volte quanto investito con questo bookmaker, contro il valore di 7,75 che è posto sul segno 2, identificativo del successo esterno del Copenaghen Il pareggio, ipotesi regolata dal segno X, porta in dote invece una vincita che ammonta a 5,75 volte quanto avrete deciso di mettere sul tavolo.

