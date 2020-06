Diretta Borussia Dortmund Hertha/ Streaming video tv: sfida incerta al Signal Iduna

Pubblicità

Borussia Dortmund Hertha, in diretta dal Signal Iduna Park di Dortmund, è la partita in programma oggi, sabato 6 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 18.30. E’ big match per la 30^ giornata della Bundesliga, che chiaramente verrà disputato a porte chiuse: in campo con la diretta tra Borussia Dortmund e Hertha, infatti ritroviamo i gialloneri di Favre, pronti a fare ancora strage degli avversari, specie dopo lo strano 6-1 imposto al Paderborn (arrivato di fatto solo nel finale e con grande fatica). Ma i padroni di casa non avranno vita altrettanto facile oggi, perchè contro vi saranno avversari di gran valore, nonostante quanto dice la graduatoria del campionato: i berlinesi di Labbadia, benché ora vantino solo la nona posizione della classifica, pure saranno avversari temibili questa sera, e soprattutto in grandissimo stato di forma, considerato che l’ultimo KO risale allo scorso mese di febbraio. La diretta tra Borussia Dortmund e Hertha dunque non si annuncia match dall’esito scontato e anzi i favoriti gialloneri potrebbero pure fare molta fatica oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Borussia Dortmund e Hertha sarà visibile in diretta tv solo su Sky: appuntamento alle ore 18.30 ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Sarà garantita la diretta streaming video del match di Bundesliga, tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BORUSSIA DORTMUND HERTHA

Come riferito prima, la diretta tra Borussia Dortmund e Hertha sarà match dalle intense emozioni e dall’esito affatto scontato data la caparbietà e l’ottima condizione che vantano i ragazzi di Labbadia. Ecco allora che per le probabili formazioni della partita, Favre non potrà che puntare solo sui suoi titolari preferiti, non potendo correre alcun rischio in questo finale di stagione: spazio dunque ai miglior gialloneri, tra cui però non dovremmo trovare Haaland (infortunio) e Hummels (squalificato). Approntato il classico 3-4-3 vedremo in campo in attacco dal primo minuto per i padroni di casa Sancho, Hazard e Brandt, mentre toccherà a Hakimi, Witsel, Delaney e Guerreiro agire in mediana: già consegnate le maglie in difesa con Piszczek, Emre Can e Akanji. Per l’11 di Labbadia ecco invece pronto il 4-2-3-1 dove però non saranno poche le assenze annunciate dal primo minuto. Pure l’Hertha sarà in campo con personaggi di grande valore: vedremo infatti Ibisevic prima punta e alle sue spalle il terzetto composto da Lukebakio, Darida e Dilrosun. Toccherò invece alla coppia con Skelbred e Grujic agire nella mediana, mentre in difesa vi sarà spazio per Boyata a Torunarigha al centro e per il duo Pekarik-Mittelstadt ai lati del reparto.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché la formazione biancoblu sia squadra coriacea, pure il pronostico del match vede certamente favoriti i padroni di casa alla vittoria nella 30^ giornata. Il portale di scommesse Snai, per l’1×2 ha fissato a 1.37 il successo del Borussia Dortmund, contro il più elevato 7.50 assegnato alla vittoria dell’Hertha Berlino: il pareggio vale la quota di 5.25.



