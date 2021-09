Diretta Borussia Dortmund Sporting Lisbona/ Streaming video tv: partita scontata?

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND SPORTING LISBONA: GIALLONERI FAVORITI!

Borussia Dortmund Sporting Lisbona sarà diretta dall’arbitro serbo Srdjan Jovanovic: alle ore 21:00 di martedì 28 settembre il Signal Iduna Stadium ospita la partita valida per il gruppo C di Champions League 2021-2022. Gialloneri a caccia di conferme dopo la vittoria sul campo del Besiktas: naturalmente la squadra di Marco Rose è favorita per vincere il girone ma dovrà dimostrarlo partita dopo partita, a cominciare da questa che sulla carta è certamente abbordabile ma che potrebbe anche nascondere qualche insidia.

Risultati Champions league, Classifiche/ Diretta gol live score,miracolo al Bernabeu?

Soprattutto perchè i lusitani vanno a caccia di riscatto: travolti dall’Ajax all’esordio, non possono permettersi un’altra pesante sconfitta soprattutto sul piano psicologico, e dunque dovranno provare a risalire immediatamente la corrente. Aspettando che la diretta di Borussia Dortmund Sporting Lisbona prenda il via, proviamo ora a valutare quali potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di questa partita.

Diretta Shakhtar Inter/ Streaming video tv: nerazzurri imbattuti in 4 incroci

DIRETTA BORUSSIA DORTMUND SPORTING LISBONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

La diretta tv di Borussia Dortmund Sporting Lisbona sarà disponibile sui canali della pay per view del satellite: a meno che non possediate un abbonamento al pacchetto Calcio dovrete procedere all’acquisto del match, che è trasmesso sul canale Sky Sport 256. In assenza di un televisore, i clienti avranno accesso alla diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare su dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BORUSSIA DORTMUND SPORTING LISBONA

In Borussia Dortmund Sporting Lisbona va capito il modulo giallonero: dovrebbe comunque essere un 4-3-3 con il ritorno della difesa a 4, dunque Hummels e Akanji a protezione di Kobel con Meunier e Raphael Guerreiro a correre sulle corsie laterali avendo più campo davanti a sè, perchè appunto a centrocampo giocano Bellingham, Witsel e Dahoud con esterni bassi. Nel tridente offensivo Reus, Haaland e Brandt sono in dubbio: senza di loro ci sarebbero Thorgan Hazard e Wolf insieme a Malen che giocherebbe da centravanti tattico, occasione anche per Moukoko. Sarà invece un 3-4-3 per lo Sporting di Ruben Amorim: davanti al portiere Adan giocano Luis Neto, Feddal e Coates, sulle fasce laterali Porro e Vinagre avanzano sulla linea dei centrocampisti, con loro ci sarà la regia di Palhinha e Matheus Nunes. Nel tridente offensivo invece avremo Sarabia e uno tra Jovane e Nuno Santos che faranno compagnia a Paulinho, schierato come prima punta.

Diretta Ajax Besiktas/ Streaming video tv: il match ha solo due incroci precedenti

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Borussia Dortmund Sporting Lisbona sono a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai: un rapido sguardo su quanto proposto dal bookmaker ci dice che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,32 volte quanto messo sul piatto, il segno X che regola il pareggio porta in dote 5,50 volte la giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo degli ospiti, vale 8,50 volte l’importo che avrete scelto di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA