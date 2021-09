Video/ Besiktas Borussia Dortmund (1-2) highlights e gol: buona la prima per Rose

Il Borussia Dortmund supera come da pronostico il Besiktas a domicilio grazie a Bellingham e al solito Haaland. Per i turchi accorcia Montero in pieno recupero di testa. Andiamo a rivivere tutte le emozioni della gara. Prima iniziativa di N’Sakala che crossa ma non trova compagni di squadra. Hummels lancia per Haaland ma sbaglia la misura. La prima grande occasione è a favore dei turchi con Pjanic che apparecchia per Batshuayi, la sua conclusione trova il miracolo di Kobel. Padroni di casa che hanno approcciato meglio rispetto alla compagine tedesca. Ancora Pjanic ad inventare per Batshuayi che aggancia in area e tira ma trova la chiusura di Akanji. Il Borussia Dortmund fatica a carburare con il Besiktas che fa girare la sfera velocemente. Bellingham! La sblocca il Borussia Dortmund! Meunier pesca il compagno di squadra che entra in area e trafigge il portiere avversario. Haaland spreca il raddoppio! Malen si inserisce in area e trova il norvegese che con il sinistro non trova la porta.

Borussia Dortmund che ora ha grandi spazi in contropiede. Sfera per Reus che trova la parata di Destanoglu. Botta per Pjanic, da verificare le sue condizioni. Il centrocampista per fortuna si rialza. Pochi minuti alla fine della prima frazione, sempre avanti il Borussia Dortmund. Meunier crossa per Haaland, Welinton allontana di testa. Haaland! Raddoppia il Borussia Dortmund! Bellingham assiste il centravanti che supera Destanoglu da pochi passi. Termina la prima frazione, il Borussia Dortmund è avanti di due reti sul Besiktas.

SECONDO TEMPO

Ghezzal prova ad imbeccare Batshuayi, il servizio è lungo. Meunier trova Guerreiro che per poco non trova la deviazione per il tris. Malen per Haaland ad un passo dalla doppietta personale. Dopo una serie di finte calcia Bellingham, la conclusione viene respinta. Borussia Dortmund in pieno controllo, il Besiktas non riesce a costruire azioni pericolose. Borussia Dortmund che controlla la sfera. Sono ben sette i minuti di recupero. Montero! Accorcia le distanze in pieno recupero il Besiktas. Pjanic pesca il compagno di squadra che non lascia scampo a Kobel. Termina il match, vince il Borussia Dortmund sul campo del Besiktas.

