Diretta Bosnia Italia donne/ Streaming video Rai2: tornano in campo le azzurre!

Bosnia Italia, in diretta dal FF BH Football Training center di Zenica, è la partita di calcio femminile in programma oggi, martedì 22 settembre 2020, valida per il torneo di qualificazione ai prossimi Europei: fischio d’inizio previsto per le ore 16.00. Ecco che riparte il cammino della nostra nazionale italiana di calcio femminile per nelle qualificazioni agli Europei 2022: dopo il rinvio a data a destinarsi del match contro Israele (nei giorni scorsi il paese ha imposto severe norme per il contenimento della pandemia da Coronavirus), le ragazze della ct Bertolini tornano protagoniste in un big match contro la Bosnia di Samir Huren, che pure potrebbe valere moltissimo al termine del torneo. Dopo tutto la formazione azzurra, con sei match solo disputati, è ancora alla seconda posizione nella classifica del girone B, ma certo la vetta è più che mai alla portata della nostra nazionale. Come pure è alla portata la diretta Bosnia Italia di oggi pomeriggio, match che poi le azzurre hanno preparato con grandissima attenzione in questi giorni (e che pure sono risultate vincente nella sfida di andata).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE BOSNIA ITALIA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che oggi la sfida tra Bosnia e Italia di calcio femminile sarà visibile in diretta tv sulla tv di stato: appuntamento alle ore 16.00 su Rai Due, naturalmente al numero 2 del telecomando del digitale terrestre. Diretta streaming video della partita per le Qualificazioni agli Europei, confermata tramite il servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO DI BOSNIA ITALIA (da Raiplay.it)

DIRETTA BOSNIA ITALIA FEMMINILE: LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della diretta tra Bosnia e Italia di calcio femminile tocca ora vedere quali saranno le mosse dei due ct per questo big match che per le azzurre potrebbe valere il primo posto in nella classifica del girone. Partendo dall’11 di Huren, ecco che le bosniache potrebbero scendere in campo con il classico 4-3-3, dove vedremo Envera Hasanbegovic tra i pali e in avanti il duo centrale Hamzaic-Hasanbegovic (Melisa): Krso e Dijakovic saranno in corsia. Per la mediana rimane sicura della maglia da titolare in cabina di regia Grebenar, mentre la prima scelta in attacco rimangono Kapetanovic, Krajsumovic e Gacanica. Sarà invece il classico 4-4-2 il modulo di riferimento di Milena Bertolini per quanto riguarda la nostra nazionale di calcio femminile. Fissata Giuliani tra i pali, per la difesa sarà schieramento ideale con Boattin, Linari, Fusetti e Bartoli: per il centrocampo invece irrinunciabili ovviamente Galli e Caruso, mentre saranno Bergamaschi e Rosucci a completare il reparto. Per quanto riguarda l’attacco anche qui non vi saranno sorprese per l’11 di Bertolini: spazio a Sabatino (in rete contro Malta nell’ultima del torneo) con Girelli al suo fianco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA