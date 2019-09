DIRETTA BOSNIA LIECHTENSTEIN/ Streaming video tv: balcanici dominanti nei precedenti

Nei sei precedenti di Bosnia Liechtenstein il quadro per la piccola nazione ospite è davvero deprimente: non sono tanto le cinque vittorie balcaniche a stupire, quanto il fatto che il Liechtenstein abbia segnato appena due gol in questi confronti. Quello nel settembre 2012 firmato da Mathias Christen è arrivato dopo un digiuno di 331 minuti; oltre un anno più tardi c’è stato quello di Nicolas Hasler. Lo 0-0 del maggio 1999 è maturato in amichevole, poi le due nazionali si sono incrociate nelle qualificazioni dei Mondiali 2002 e 2014 e il quadro ci parla appunto di quattro vittorie con la Bosnia capace di segnare 20 gol, otto delle quali al Rheinpark Stadion nella partita della rete di Christen. Ci furono le triplette di Edin Dzeko e Vedad Ibisevic e la doppietta, ad aprire il match, di Zvjedzan Misimovic; l’ultimo incrocio è un’amichevole del settembre 2014 e anche questa volta i balcanici si sono imposti senza troppi problemi, un 3-0 firmato ancora dalla coppia Ibisevic-Dzeko con l’attuale attaccante dell’Hertha Berlino autore di due reti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bosnia Liechtenstein non è prevista sui canali della nostra televisione: per questa partita delle qualificazioni agli Europei 2020 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma potrete comunque avere le informazioni utili visitando liberamente i profili ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sulle loro pagine dei social network, in particolare quelle presenti su Facebook e Twitter.

ORARIO E PRESENTAZIONE DELLA PARTITA

Bosnia Liechtenstein, partita diretta dall’arbitro svedese Glenn Nyberg, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 5 settembre presso lo Stadion Bilino Polje di Zenica: siamo nel gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020, è la quinta giornata e per la nazionale balcanica questa potrebbe essere l’ultima spiaggia per provare a prendersi la fase finale del torneo. Due rimonte beffarde già subite, e maturate contro Grecia e Italia, hanno tenuto la Bosnia a 4 punti in classifica: il secondo posto entrando in questo turno è lontano 5 punti e dunque bisogna scommettere sul passo falso della Finlandia per provare a scalare le gerarchie di un gruppo dominato dalla nostra nazionale. Per quanto riguarda il Liechtenstein, era chiaro fin da subito che la qualificazione non sarebbe arrivata ma le cifre sono comunque deludenti: zero punti e zero gol segnati. Adesso vediamo in che modo i due Commissari Tecnici potrebbero presentare le loro nazionali sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Bosnia Liechtenstein.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA LIECHTENSTEIN

In Bosnia Liechenstein dovremmo vedere i balcanici schierati con il 4-3-3 da Robert Prosinecki: in porta Sehic con due difensori centrali come Bicakcic e Zukanovic a proteggerlo, Todorovic e Civic dovrebbero essere i due terzini e a centrocampo Pjanic occupa il ruolo che ha nella Juventus, quello di regista basso supportato da due mezzali. In questo caso gli interni dovrebbero essere Saric e Besic; nel tridente offensivo, a fare compagnia alla prima punta Dzeko, ci saranno Visca e Gojak. L’islandese Helvi Kolvidsson dispone invece la sua nazionale con il 4-1-4-1, di fatto un modulo simile: qui però avremo Wieser lasciato come unico mediano davanti alla difesa e due mezzali (Marcel Buchel e Hasler) che avanzano sulla trequarti dove Sele e Kuhne saranno gli esterni. In porta va Hobi, con Kaufmann e Hofer a fare i difensori centrali mentre Wolfinger e Rechsteiner agiscono da terzini; la prima punta invece dovrebbe essere Salanovic, favorito sul figlio d’arte Yanik Frick.

QUOTE E PRONOSTICO

Ovviamente i balcanici sono clamorosamente favoriti in Bosnia Liechtenstein, e ce lo dice anche l’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale infatti 1,03 volte la somma giocata e dunque porta in dote una vincita minima, mentre già l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porterebbe in dote un guadagno di 15,00 volte la puntata. Altissimo il valore del segno 2, per il successo in trasferta: qui si arriva addirittura a 60,00 volte la cifra investita con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA