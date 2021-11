DIRETTA BOULOGNE TRENTO/ Video streaming tv: ci sono due incroci lo scorso anno

DIRETTA BOULOGNE TRENTO: I TESTA A TESTA

Sono due i precedenti di Boulogne Trento: le due squadre infatti si erano incrociate anche nell’ultima edizione di Eurocup, e per trovare le sfide bisogna andare a gennaio e febbraio perchè si trattava del girone di Top 16. Una vittoria a testa: sia il Metropolitans 92 che l’Aquila avevano ottenuto il successo casalingo, quello della Dolomiti Energia in un match di ritorno a basso punteggio (67-57). Al Marcel Cerdan invece Boulogne si era imposto per 92-86 all’overtime: Trento era partita alla grande (9-21 nel primo quarto) ma poi si era fatta rimontare, aveva comunque agganciato il supplementare ma qui aveva segnato appena 6 punti, cadendo sul parquet francese.

Non erano servite le ottime prestazioni di Luke Maye e JaCorey Williams, che avevano combinato per 43 punti e 17 rimbalzi – anche 7 palle perse – tirando 14/22 in area e 9/12 in lunetta; a “tradire” Nicola Brienza, ancora allenatore di Trento all’epoca, era stato un Gary Browne da 1/9 per 5 punti, 3 assist e 3 recuperi ma anche 5 palle perse per -1 di valutazione, mentre Boulogne aveva avuto Anthony Brown autore di 19 punti, 8 rimbalzi e 4 assist e un Archie Goodwin da 21 punti e 5 rimbalzi con 10/16 dal campo. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BOULOGNE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Boulogne Trento sarà trasmessa su Sky Sport Action, canale al numero 206 della televisione satellitare che questa stagione segue le partite di Eurocup delle italiane: sarà di conseguenza un appuntamento riservato agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno assistere al match anche con il servizio di diretta streaming video, come sempre attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BOULOGNE TRENTO: AQUILA ANCORA AL PALO

Boulogne Trento sarà diretta dagli arbitri Piotr Pastusiak, Benjamin Barth e Marko Juras: alle ore 20:30 presso il Marcel Cerdan si gioca per la 4^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2021-2022. La Dolomiti Energia è ancora al palo: sconfitta dal Lietkabelis nell’ultimo impegno, si trova sul fondo della classifica con un record di 0-3 e la necessità di vincere per evitare di peggiorare la situazione, perchè chiaramente il tempo di recuperare c’è ma non sarà sufficiente continuando a perdere in questi mesi autunnali, abbastanza complicati per l’Aquila.

Se non altro Trento ha ripreso la marcia in campionato vincendo in casa contro Brescia, partita importante per ottenere quella fiducia di cui c’era bisogno per affrontare i prossimi impegni; ora vedremo come andranno le cose nella delicata diretta di Boulogne Trento, ma aspettando che la partita del Marcel Cerdan si giochi possiamo iniziare a fare qualche rapida analisi circa le due squadre e le tematiche principali che ci conducono alla serata di Eurocup.

DIRETTA BOULOGNE TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Boulogne Trento non può chiaramente ancora essere un dentro o fuori per l’Aquila, considerata la nuova formula di Eurocup che ha allungato i gironi e dato più tempo per recuperare, aumentando anche il numero delle squadre che si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta; chiaramente però perdere le prime quattro partite sarebbe già un duro colpo per Lele Molin, perchè poi gli incroci del calendario spingeranno inevitabilmente alcune squadre ad avere più vittorie in classifica e renderanno difficile la rimonta.

Anche contro il Lietkabelis, come era già accaduto nelle uscite precedenti, la Dolomiti Energia Trento ha dato la sensazione di non essere ancora troppo pronta a reggere ritmi e fisicità di Eurocup; Boulogne non sta facendo molto meglio e infatti ha vinto una sola delle tre partite giocate, ma se non altro ha ottenuto il successo nel match che ci si aspettava vincesse e ora potrebbe recuperare ulteriore terreno con l’affermazione questa sera. Non resta che metterci comodi e stare a vedere come andranno le cose tra poche ore al Marcel Cerdan…



