Diretta Trento Brescia/ Streaming video tv: due squadre in ripresa! (basket A1)

DIRETTA TRENTO BRESCIA: LA GERMANI STA VOLANDO

Trento Brescia, che verrà diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Gabriele Bettini e Silvia Marziali, inizia alle ore 19:00 di sabato 6 novembre: alla BLM Group Arena si gioca per la 7^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. In questo momento la Germani sta volando: l’inizio di stagione per la rinnovata Leonessa è stato complicato, ma poi la squadra di Alessandro Magro ha trovato la quadra e arriva da un’altra vittoria, quella abbastanza netta contro una Fortitudo Bologna che sarà anche in crisi, ma che ovviamente va sempre battuta sul campo.trento

Un successo che ha dato ancora più fiducia a Brescia, ma anche Trento ha vinto e lo ha fatto sul parquet di Pesaro: un successo esterno che ha dato fiato in campionato, diversamente però la situazione in Eurocup è sempre più nera anche se la nuova formula concede il tempo per recuperare (ma bisognerà iniziare a farlo il prima possibile). Intanto vedremo quello che succederà nella diretta di Trento Brescia, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sui temi principali.

DIRETTA TRENTO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Brescia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, non essendo una di quelle per cui è prevista la copertura in questo turno di campionato. Sappiamo comunque che da quest’anno il broadcaster ufficiale della Serie A1 è Discovery Plus: potrete allora seguire tutte le partite in diretta streaming video (naturalmente dovrete essere abbonati al servizio) mentre sul sito www.legabasket.it troverete come al solito il tabellino play-bv-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

DIRETTA TRENTO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Brescia ci presenta una partita interessante, tra due realtà che negli ultimi anni sono riuscite a ritagliarsi spazi importanti nel nostro campionato di basket. L’anno scorso l’Aquila ha centrato ancora una volta i playoff, obiettivo che invece è sfuggito a una Leonessa che sembra andare ad annate alterne, una molto positiva e l’altra meno brillante. Oggi con il contributo del ritrovato Amedeo Della Valle Brescia può sognare in grande, anche se naturalmente potrebbero pesare i punti persi all’inizio della stagione.

Situazione ondivaga quella di una Trento che in Serie A1 ha piazzato qualche vittoria importante facendo vedere di potersela nuovamente giocare per l’ingresso nei playoff, ma che in Eurocup è 0-3 e di fatto ha sempre perso nettamente, se escludiamo qualche reazione di orgoglio come quella che era maturata contro il MoraBanc. Ora però si gioca la diretta di Trento Brescia, e sarà molto interessante vedere come andranno le cose sul parquet della BLM Group Arena…



