Diretta Trento Lietkabelis/ Streaming video tv: Aquila per sbloccarsi (Eurocup)

Trento Lietkabelis, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, martedì 2 novembre 2021, si gioca dalla BLM Group Arena naturalmente di Trento per la terza giornata del girone A di Eurocup 2021-2022, la Coppa di basket che è appena all’inizio della sua lunga avventura stagionale. La diretta di Trento Lietkabelis ci offrirà tuttavia una sfida già delicata per i padroni di casa, che devono riscattare un approccio deludente a questa nuova esperienza in Eurocup.

Diretta/ Virtus Bologna Ulm (risultato finale 87-76): secondo successo in EuroCup!

La Dolomiti Energia Trento infatti andrà a caccia della prima vittoria stagionale contro i lituani del Lietkabelis. Non siamo ancora in una situazione d’emergenza, dal momento che la Eurocup ha cambiato format con il palese obiettivo di giocare quanto più possibile. La nuova formula infatti prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite nella stagione regolare, tutto questo per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale. Di conseguenza, anche partire con due sconfitte come è successo all’Aquila non compromette nulla. Sarebbe però importante invertire la tendenza, se sarà possibile lo scopriremo in Trento Lietkabelis…

Diretta/ Andorra Trento (risultato finale 85-73) streaming video: Caroline 24 punti

DIRETTA TRENTO LIETKABELIS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Lietkabelis sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sul canale Sky Sport Arena, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.tv

DIRETTA TRENTO LIETKABELIS: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Trento Lietkabelis, abbiamo già evidenziato che per la Dolomiti Energia l’inizio di stagione in Eurocup è stato molto deludente. L’impatto è stato durissimo, con una pesante sconfitta casalinga contro gli spagnoli del Badalona, il cui risultato di 56-86 racconta meglio di ogni commento una serata completamente da dimenticare per l’Aquila. La seconda uscita è stata meno drammatica, ma il viaggio ad Andorra per sfidare il MoraBanc si è concluso con un’altra sconfitta (85-73), per cui adesso sarebbe importante invertire la tendenza.

Diretta/ Venezia Bursaspor (risultato finale 62-70): crollo finale!

Il Lietkabelis Panevezys (di certo un nome non così facile da pronunciare) ha invece esordito in questa Eurocup con una vittoria e una sconfitta: i lituani hanno perso in casa 84-85 contro i russi della Lokomotiv Kuban, ma vantano già una vittoria lontano da casa essendosi imposti per 59-70 contro i polacchi del WKS Śląsk Wrocław. Un test dunque di discreto livello, d’altronde le squadre in Eurocup sono tutte forti e prima o poi servirà rompere il ghiaccio se Trento ambisce ad essere protagonista…



© RIPRODUZIONE RISERVATA