Diretta Boulogne Trento/ Streaming video tv: Eurocup, Aquila in Francia

DIRETTA BOULOGNE TRENTO: SI INIZA LA TOP 16!

Boulogne Trento, in diretta alle ore 18.45 di questa sera, martedì 26 gennaio, si gioca presso il Marcel Cerdan Sports Palace di Levallois-Perret, Hauts-de-Seine, nei pressi di Parigi, per la terza giornata del girone F della Top 16 della Eurocup di basket 2020-2021. Arriviamo alla diretta di Boulogne Trento dopo la dura battuta d’arresto per la Dolomiti Energia nella partita inaugurale di queste Top 16, che ha visto Trento perdere male sul campo del Partizan Belgrado, segnando appena 43 punti, ma anche dopo la vittoria casalinga contro Krasnodar che ha naturalmente rilanciato le ambizioni dell’Aquila. Una notte da dimenticare e una da ricordare invece per Trento, che adesso è attesa forse dall’ostacolo più duro, cioè la trasferta in casa dei francesi del Boulogne Metropolitans 92, capolista del girone con due vittorie su due finora. Di conseguenza tutto sommato per Trento c’è poco da perdere: una sconfitta non sarebbe compromettente, una vittoria invece potrebbe valere la svolta del cammino stagionale in Eurocup. La Dolomiti Energia ne sarà capace?

DIRETTA BOULOGNE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Boulogne Trento: abbiamo però imparato che l’appuntamento con le partite di Eurocup è sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che le fornisce tutte in diretta streaming video. Sarà particolarmente utile anche la consultazione del sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete informazioni come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche il cammino delle varie squadre nel torneo con le classifiche dei gironi della prima fase e quelle della Top 16.

DIRETTA BOULOGNE TRENTO: IL CONTESTO

La diretta di Boulogne Trento ci proporrà dunque una partita che è già uno snodo fondamentale per la stagione della Dolomiti Energia in Eurocup, dopo gli alti e bassi già descritti nelle precedenti due giornate della Top 16. Come si può d’altronde spiegare il rendimento di una squadra come Trento che in una partita segna 43 punti e in quella successiva invece 96? D’accorso, il Partizan Belgrado è più forte della Lokomotiv Kuban Krasnodar, ma è evidente che ci sia stato un abisso tra le due prestazioni di Trento. Se rivedessimo l’Aquila di settimana scorsa, si può pensare anche di fare il colpaccio sul campo della capolista del girone, una vittoria che davvero lancerebbe in orbita Trento verso l’ingresso tra le migliori otto della Eurocup 2020-2021. Altrimenti, ci sarebbe il rischio di incassare una dura lezione, che però almeno non pregiudicherebbe nulla nella lotta per la qualificazione.



