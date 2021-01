Diretta Partizan Trento/ Streaming video tv: in Serbia per aprire la Top 16 (Eurocup)

DIRETTA PARTIZAN TRENTO: AVVIO TOSTO NELLA TOP 16

Partizan Trento, che verrà diretta dagli arbitri Carlos Peruga, Amit Balak e Sinan Isguder, si gioca alla Stark Arena di Belgrado: palla a due alle ore 20:30 di mercoledì 13 gennaio, e anche per l’Aquila scatta la Top 16 di basket Eurocup 2020-2021. Siamo nel gruppo F, le altre avversarie sono Metropolitans e Lokomotiv Kuban: un girone se vogliamo di ferro nel quale si qualificano le prime due, ma è chiaro che giunti a questo punto della competizione il grado di difficoltà aumenta e la Dolomiti Energia dovrà dimostrare di poter tornare quella di inizio stagione, quando in ambito internazionale ha avuto un avvio con i fiocchi e, di fatto, ha archiviato il passaggio del turno nelle prime partite.

Poi è arrivato un calo che è sicuramente preoccupante; la trasferta di questa sera è già complicatissima perché con il Partizan ci si potrebbe giocare il passaggio ai playoff volendo considerare il Lokomotiv Kuban come testa di serie del girone. Importante partire con il piede giusto, vedremo se sarà così nella diretta di Partizan Trento: nel frattempo possiamo aspettare la palla a due sciorinando alcune delle tematiche che sono legate a questa partita.

DIRETTA PARTIZAN TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà possibile assistere alla diretta tv di Partizan Trento: abbiamo però imparato che l’appuntamento con le partite di Eurocup è sulla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che le fornisce tutte in diretta streaming video. Sarà particolarmente utile anche la consultazione del sito ufficiale www.eurocupbasketball.com, sul quale troverete informazioni come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet, ma anche il cammino delle varie squadre nel torneo con le classifiche dei gironi della prima fase e quelle della Top 16.

DIRETTA PARTIZAN TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Partizan Trento rappresenta un avvio davvero complesso per la Dolomiti Energia, che in questa Top 16 spera di fare il definitivo salto di qualità: va detto che il primo girone per la squadra di Nicola Brienza può essere diviso in due parti, come già accennato. Nella prima Trento è stata perfetta, salendo subito 4-0 e chiudendo il discorso relativo alla qualificazione con una superiorità anche netta mostrata rispetto alle avversarie. In seguito, forse per recuperare la situazione in campionato e avendo già centrato l’obiettivo principale, l’Aquila ha abbassato il voltaggio e chiuso con l’acqua alla gola, subendo due sconfitte nelle partite che avrebbero potuto regalarle il primo posto. Invece è arrivata la terza posizione, anche alle spalle dell’Olimpia Lubiana; per questo motivo il sorteggio della Top 16 è stato molto meno abbordabile di quanto avrebbe potuto essere, ma già questa sera ci sarà la possibilità di tornare a innestare le marce alte contro una squadra storica ma che da tempo non trova la sua dimensione in campo internazionale. Sei vittorie e quattro sconfitte il record del primo turno per i serbi, esattamente quello centrato da Trento; l’ultima partita è stata giocata due settimane fa e vinta nettamente sul parquet di Venezia, ma contava il giusto…



